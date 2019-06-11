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После Brexit Великобритания будет более тесно работать с Беларусью
12.06.2019 16:13 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Великобритания в условиях Brexit заинтересована в выстраивании более тесных отношений с Беларусью, заявил премьер-министр Сергей Румас.
"Великобритания в условиях Brexit заинтересована в установлении более тесных отношений на правительственном уровне с Беларусью, так как при выходе из Евросоюза ей придется самостоятельно выстраивать многие отношения, которые раньше находились в компетенции Брюсселя", - отметил Сергей Румас по итогам встречи в Лондоне с министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом.
На встрече обсуждалось развитие политических отношений между Беларусью и Великобританией.
"За последние годы диалог на правительственном уровне заметно активизировался, поддерживается активное межпарламентское сотрудничество, хорошо развиваются контакты по линии министерств обороны, региональных властей", - обратил внимание премьер-министр.
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Великобритания в условиях Brexit заинтересована в выстраивании более тесных отношений с Беларусью, заявил премьер-министр Сергей Румас.
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