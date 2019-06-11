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После Brexit Великобритания будет более тесно работать с Беларусью

12.06.2019 16:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

После Brexit Великобритания будет более тесно работать с Беларусью

Великобритания в условиях Brexit заинтересована в выстраивании более тесных отношений с Беларусью, заявил премьер-министр Сергей Румас.

"Великобритания в условиях Brexit заинтересована в установлении более тесных отношений на правительственном уровне с Беларусью, так как при выходе из Евросоюза ей придется самостоятельно выстраивать многие отношения, которые раньше находились в компетенции Брюсселя", - отметил Сергей Румас по итогам встречи в Лондоне с министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом.

На встрече обсуждалось развитие политических отношений между Беларусью и Великобританией.

"За последние годы диалог на правительственном уровне заметно активизировался, поддерживается активное межпарламентское сотрудничество, хорошо развиваются контакты по линии министерств обороны, региональных властей", - обратил внимание премьер-министр.

 
 
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Великобритания в условиях Brexit заинтересована в выстраивании более тесных отношений с Беларусью, заявил премьер-министр Сергей Румас.
 
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