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Спортивный праздник в Станьково

12.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

8 июня здесь собрались сотрудники управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области совместно с общественным объединением «Союз следователей Минской области» и члены их семей.

Целями акции стало воспитание чувства патриотизма, верности Республике Беларусь, а также укрепление семейных ценностей. В качестве гостей были приглашены работники прокуратуры Минской области. Мероприятие приурочили к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а также Международному дню защиты детей.




В приветственной речи начальник УСК по Минской области генерал-майор юстиции Павел Игнатов указал значимость проводимой акции и отметил, что процветание страны зависит от каждого ее гражданина, потому сегодня важно сохранять и приумножать семейные ценности. Поскольку особую роль в воспитании молодого поколения играет чувство патриотизма и верности Отечеству, необходимо сберечь в памяти героизм и мужество дедов и прадедов, проявленных в ходе Великой Отечественной войны, способствовать сохранению мира и процветанию родной Беларуси.

В продолжение праздника были организованы командная игра по пейнтболу, турнир по рыбной ловле, а для детей подготовлены зоны активного отдыха – катание на лошадях, экскурсия по зоопарку, 5D-кинотеатр, стрельба из пневматического оружия и арбалета.





 
 
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8 июня здесь собрались сотрудники управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области совместно с общественным...
 
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