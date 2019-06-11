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Дорожный сбор: обсуждаются две концепции
Источник материала: БДГ
Оплачивать дорожный сбор по месяцам или включать его в цену топлива – такие два варианта обсуждаются в Беларуси.
Об этом сообщил глава министерства финансов Максим Ермолович 12 июня в Минске, передает
По его словам, правительство предлагает сохранить схему оплаты сбора за участие в дорожном движении. Минфин же придерживается другой концепции: автовладелец может сам выбирать, на какой срок купить право использования дорожной сети – на один месяц, два или на год.
В ходе обсуждения вопроса появился еще одно предложение – включить дорожный сбор в стоимость топлива. Этот вариант правительство подготовило и направило на согласование.
«В любом случае, выбор из двух вариантов будет сделан. Чтобы дороги строились, вовремя реконструировались, дорожная инфраструктура развивалась, потребуется собрать средства на эти цели. Без дорожного сбора, к сожалению, не обойтись. В какой форме он будет реализован - это предмет обсуждений», - сказал Ермолович.
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В октябре прошлого года стало известно, что госпошлина за выдачу разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении будет рассчитываться по новой системе. Тогда первый заместитель премьер-министра Александр Турчин отметил, что техосмотр
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Оплачивать дорожный сбор по месяцам или включать его в цену топлива – такие два варианта обсуждаются в Беларуси.
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