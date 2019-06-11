Дорожный сбор: обсуждаются две концепции

Оплачивать дорожный сбор по месяцам или включать его в цену топлива – такие два варианта обсуждаются в Беларуси.

Об этом сообщил глава министерства финансов Максим Ермолович 12 июня в Минске, передает БЕЛТА .

По его словам, правительство предлагает сохранить схему оплаты сбора за участие в дорожном движении. Минфин же придерживается другой концепции: автовладелец может сам выбирать, на какой срок купить право использования дорожной сети – на один месяц, два или на год.

В ходе обсуждения вопроса появился еще одно предложение – включить дорожный сбор в стоимость топлива. Этот вариант правительство подготовило и направило на согласование.

«В любом случае, выбор из двух вариантов будет сделан. Чтобы дороги строились, вовремя реконструировались, дорожная инфраструктура развивалась, потребуется собрать средства на эти цели. Без дорожного сбора, к сожалению, не обойтись. В какой форме он будет реализован - это предмет обсуждений», - сказал Ермолович.

В январе депутат Палаты представителей Национального собрания Оксана Нехайчик рассказала о создании межведомственной рабочей группы для разработки решения по данному вопросу.

7 апреля в эфире ОНТ председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак заявил , что решение об изменении платежей за участие в дорожном сборе пока не принято.

В октябре прошлого года стало известно, что госпошлина за выдачу разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении будет рассчитываться по новой системе. Тогда первый заместитель премьер-министра Александр Турчин отметил, что техосмотр отвяжут от уплаты дорожного налога .