Операция «Спрятать живот». Звезды, которые долго скрывали беременность

Источник материала: Аргументы и факты

Как стилист Ляйсан Утяшевой помогала ей скрывать беременность с помощью одежды, кто оповестил СМИ об интересном положении Леры Кудрявцевой и что сделала Регина Тодоренко чтобы сохранить в тайне скорое рождение малыша, рассказывает «АиФ».

Регина Тодоренко



Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Глядя на Instagram Регины Тодоренко, в котором часто появляется ее муж Влад Топалов и даже недавно родившийся сын Михаил, сложно поверить, что какое-то время тому назад девушка тщательно скрывала личную жизнь. Она до последнего не комментировала роман с Топаловым и отрицала свое интересное положение, которое становилось все очевиднее и очевиднее с каждым новым фото, несмотря на просторные наряды, которыми телеведущая начала откровенно злоупотреблять, пытаясь скрыть округлившиеся формы. Будущая мама не вылезала из пиджаков oversize, платьев с завышенной талией, худи и одежды с принтами.

Даже находясь на пятом месяце, Регина пыталась убедить окружающих, что ее беременность всем только кажется. Роскошная фотоссесия Тодоренко в одном из глянцевых женских журналов, где стилисты смогли скрыть явно заметный живот девушки, как бы говорила окружающим: «Вы ошибаетесь!» Но все же она действительно ждала малыша, хотя карты открыла лишь после того, как Влад Топалов сделал ей предложение руки и седрца. Получив статус «полузамужней» дамы, Регина начала активно выставлять свои «беременные» фото, а после родов даже поведала многочисленным подписчикам о девяти месяцах ожидания сына. Благодаря таким откровениям все мы узнали, что, например, на 36-й неделе УЗИ показало, что ребенок телеведущей «плотно сидит на корточках и переворачиваться не собирается», поэтому ей пришлось обратиться к остеопату. Но все закончилось благополучно, и 5 декабря 2018 года Регина впервые стала мамой.

Лера Кудрявцева

Выйдя замуж за хоккеиста Игоря Макарова, Лера Кудрявцева не скрывала, что хочет родить. Однако даже спустя несколько лет после свадьбы детей у пары так и не было. Лишь в мае 2018 года появились слухи о том, что телеведущая ждет малыша. Тайное стало явным благодаря Instagram, в котором Лера выложила фото с отдыха в Италии в компании супруга. Внимательные пользователи тут же заметили, что обычно стройная фигура Кудрявцевой немного изменилась, однако сама она не спешила давать комментарии. Но тут в ситуацию вмешался давний друг звезды Андрей Малахов, который в своей колонке раскрыл главный «секрет на миллион» известной блондинки. «Лера собирается снова стать матерью», — написал он. Примерно через три месяца после этого Кудрявцева родила дочь Машу. Девочка — второй ребенок звезды, первый — сын Жан от брака с барабанщиком Сергеем Ленюком — всего на три года младше избранника своей известной мамы. Кстати, так уж случилось, что перед тем, как во второй раз родить ребенка, телеведущая стала бабушкой. В мае 2018 года на свет появился ее внук Лев.

Анастасия Решетова

Беременность модели стала полной неожиданностью абсолютно для всех поклонников звездной пары Тимати и Решетовой, ведь молва долгое время активно предсказывала расставание певца со своей девушкой. В итоге оказалось, что влюбленные не собираются расходиться и скоро станут родителями. Они оба рассекретили интересное положение Насти в Instagram, одновременно опубликовав несколько снимков с совместной фотоссесии, где у Решетовой явно виден живот. Позже девушка призналась, что этот поступок значительно упростил ей жизнь. «Честно говоря, сложно было скрывать ото всех это долгожданное событие. Теперь хоть легче на душе стало и можно спокойно вести Instagram и выходить на улицу», — написала Анастасия в соцсетях. Сегодня будущая мама с огромным удовольствием рассказывает подписчикам о всех плюсах и минусах беременности. В начале срока, когда у нее был сильный токсикоз, ей явно было не до общения в Сети. Кстати, судя по всему, девушка находится примерно на шестом месяце, поскольку в Instagram она сообщила о том, что будет «носить кроху» целое лето.

Ляйсан Утяшева

По части конспирации Ляйсан Утяшевой нет равных. Она умудрилась не только выйти замуж за Павла Волю без лишней шумихи, но и родить двоих детей. Незадолго до появления сына спортсменка, по сообщениям СМИ, якобы уехала в Европу «на отдых». Тогда никто даже не подозревал, что из заграничного путешествия девушка вернется с малышом на руках. И, кстати, мамой она впервые стала вовсе не в Европе, а в Америке. Пока журналисты пытались «переварить» эту новость, Ляйсан снова забеременела. Вот только во второй раз скрыть интересное положение было намного сложнее, поскольку Утяшева начала вести первый сезон шоу «Танцы». Ее персональному стилисту на проекте Лине Дембиковой пришлось тогда буквально спасать ситуацию. И, хотя девушка впервые столкнулась с подобной задачей, она нашла выход из положения. В период съемок практически все наряды телеведущей украшала баска. Этот элемент прекрасно скрывал округлившиеся формы Ляйсан. Многие тогда критиковали стилиста за однотипные вещи, но Лина держалась стойко, ведь благодаря такому ходу никто так и не узнал, что Утяшева ждет малыша. Кстати, дочь спортсменки также родилась в Америке.