Серьезная авария на трассе М1: движение в сторону Бреста заблокировано

Источник материала: Tut.by

На трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в Барановичском районе произошла серьезная авария. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

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По информации очевидцев, происшествие случилось днем 12 июня около «зубра». На месте аварии работают спасатели, скорая помощь и ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Движение транспорта в районе происшествия в направлении Барановичей заблокировано.

(Будет дополнено.)