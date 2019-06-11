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Серьезная авария на трассе М1: движение в сторону Бреста заблокировано
Источник материала: Tut.by
На трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в Барановичском районе произошла серьезная авария. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Видео читателя Алексея
По информации очевидцев, происшествие случилось днем 12 июня около «зубра». На месте аварии работают спасатели, скорая помощь и ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Движение транспорта в районе происшествия в направлении Барановичей заблокировано.
(Будет дополнено.)
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Происшествие случилось днем 12 июня около «зубра».
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