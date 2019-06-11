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Банк развития профинансировал проекты МСП на 25 миллионов рублей в 2019 году

12.06.2019 16:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Банк развития профинансировал проекты МСП на 25 миллионов рублей в 2019 году

Банк развития в январе-апреле 2019 года профинансировал проекты малого и среднего предпринимательства на сумму около 25 млн рублей.

"Одно из направлений деятельности Банка развития - поддержка малого и среднего бизнеса. У нас есть большая программа, по которой мы работаем через партнерскую сеть банков, лизинговых компаний. В этом направлении из года в год у нас положительная динамика по объемам кредитования. За первые четыре месяца текущего года объем финансирования составил примерно 25 млн рублей. В первом квартале всегда происходит перезаключение договоров, а к концу года идет рост, поэтому мы планируем по итогам года планы по финансированию МСП выполнить. Наша цель - достичь прошлогоднего уровня, то есть примерно 200 млн рублей", - сказал председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич.

В этом году у Банка развития появились новые продукты в сфере поддержки МСП, пишет БЕЛТА.

"Один из последних - специализированный продукт с еще более льготной процентной ставкой по поддержке так называемого социального предпринимательства. Речь идет о предприятиях, которые либо оказывают услуги инвалидам и другим категориям граждан, либо принимают их на работу. Мы понимаем, что важно стимулировать такого рода бизнес и расширять возможность кредитования таких проектов", - отметил председатель правления Банка развития.

 
 
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Банк развития в январе-апреле 2019 года профинансировал проекты малого и среднего предпринимательства на сумму около 25 млн рублей.
 
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