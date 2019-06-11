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В Китае камера сняла «танец спрайтов»
Источник материала: Tut.by
Каждую ночь Китайская организация метеорологического мониторинга (CMMO) запускает автоматизированную камеру в провинции Шаньдун, которая отслеживает активность метеоров над Желтым морем. Ночью 9 июня камеры запечатлели эффектную вспышку красных спрайтов. Об этом
Спрайты — это экзотическая форма молнии. В отличие от обычных молний, которые зигзагообразно спускаются на землю, спрайты «стреляют вверх». Китайские метеорологи отмечают, что камеры зафиксировали спрайты, вспыхивающие рядом с несколькими метеорами.
На приведенном выше изображении показаны все метеоры и спрайты, полученные во время многочасового шторма.
А вот снимок группы спрайтов:
«Этот тип спрайта — „медуза“ с ореолом, из которого короткие, яркие элементы вырастают из хорошо разветвленных щупалец», — говорит ученый Оскар ван дер Вельде из Технического университета Каталонии, Испания.
Считается, что солнечный минимум может усиливать спрайты. Во время этой фазы солнечного цикла космические лучи из дальнего космоса проникают в атмосферу Земли в большем количестве, чем обычно. Некоторые исследователи полагают, что космические лучи могут обеспечить ионизирующую «искру», которая вызывает много спрайтов.
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В отличие от обычных молний, которые зигзагообразно спускаются на землю, спрайты «стреляют вверх».
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