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В Китае камера сняла «танец спрайтов»

12.06.2019 17:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждую ночь Китайская организация метеорологического мониторинга (CMMO) запускает автоматизированную камеру в провинции Шаньдун, которая отслеживает активность метеоров над Желтым морем. Ночью 9 июня камеры запечатлели эффектную вспышку красных спрайтов. Об этом сообщает Gismeteo.ru.


Изображение: CMMO

Спрайты — это экзотическая форма молнии. В отличие от обычных молний, ​​которые зигзагообразно спускаются на землю, спрайты «стреляют вверх». Китайские метеорологи отмечают, что камеры зафиксировали спрайты, вспыхивающие рядом с несколькими метеорами.

На приведенном выше изображении показаны все метеоры и спрайты, полученные во время многочасового шторма.

А вот снимок группы спрайтов:


Изображение: CMMO

«Этот тип спрайта — „медуза“ с ореолом, из которого короткие, яркие элементы вырастают из хорошо разветвленных щупалец», — говорит ученый Оскар ван дер Вельде из Технического университета Каталонии, Испания.

Считается, что солнечный минимум может усиливать спрайты. Во время этой фазы солнечного цикла космические лучи из дальнего космоса проникают в атмосферу Земли в большем количестве, чем обычно. Некоторые исследователи полагают, что космические лучи могут обеспечить ионизирующую «искру», которая вызывает много спрайтов.

 
 
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В отличие от обычных молний, которые зигзагообразно спускаются на землю, спрайты «стреляют вверх».
 
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