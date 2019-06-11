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Андрей ГОРБАЧЕВ: «Оперативно реагировать на острые проблемы – главная цель приемов граждан»

12.06.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На личный прием к главе района приходят люди с самыми разными вопросами. Вот и в этот раз на встрече с председателем райисполкома они поднимали свои насущные проблемы, связанные с обустройством дороги, регистрацией земельного участка и трудоустройством. К слову, каждому из обратившихся были даны исчерпывающие разъяснения.

Вопросы большинства записавшихся на личный прием были решены еще до его начала. Первой со своей бедой к Андрею Алексеевичу, как к последней инстанции, пришла 83-летняя женщина.

– Хочу, чтобы вы помогли мне оформить земельку, — попросила главу района пенсионерка, не согласная с границами смежного участка.

Внимательно выслушав все доводы пожилой женщины, а также начальника отдела землеустройства райисполкома, которая непосредственно на месте разбиралась в данном вопросе, глава района последовательно рассказал пенсионерке, какие шаги ей нужно предпринять, чтобы ситуация разрешилась в ее пользу, тем более, что и соседи готовы пойти ей на встречу.

По-прежнему больной темой для жителей поселка Высокая Грива остается обустройство дороги от железнодорожной станции Радеево до населенного пункта. Детально разобравшись в вопросе, председатель райисполкома предложил пути выхода из сложившейся ситуации, дав поручения соответствующим службам.

– Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений деятельности органов власти. Личные приемы дают возможность оперативно реагировать на возникающие острые социальные, экономические, правовые и даже бытовые проблемы, — подчеркнул Андрей Алексеевич.

Андрей ГОРБАЧЕВ: «Оперативно реагировать на острые проблемы – главная цель приемов граждан»
Андрей ГОРБАЧЕВ: «Оперативно реагировать на острые проблемы – главная цель приемов граждан»
Андрей ГОРБАЧЕВ: «Оперативно реагировать на острые проблемы – главная цель приемов граждан»
Андрей ГОРБАЧЕВ: «Оперативно реагировать на острые проблемы – главная цель приемов граждан»

Наталья МАКСИМОВА

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На личный прием к главе района приходят люди с самыми разными вопросами. Вот и в этот раз на встрече с председателем райисполкома они поднимали... ...
 
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