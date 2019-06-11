Туристы проявляют интерес к Чернобыльской зоне отчуждения в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Туристы проявляют интерес к белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения, но пропускная способность пока небольшая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максима Кудина.

Беларусь недавно открыла для туристов зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.

«В марте в зоне отчуждения побывало семь человек, в апреле число посетителей выросло до 64. Однако нужно учитывать возможную пропускную способность нашего заповедника. Если на Украине, скажем, это все дано на откуп туроператоров, и там по 400-500 человек в день заезжают автобусами, то в Беларуси ситуация другая», – сказал Кудин.

По его словам, на июнь-июль график посещений уже расписан. «Мы вышли на десять групп в месяц, это пока максимальная пропускная способность научной части», – уточнил он.

Замдиректора Полесского заповедника рассказал, что в основном экскурсии покупают туристы из Польши, Нидерландов и постсоветских стран, в том числе России. Интерес есть и среди туристов из Великобритании, США, Индонезии, Австралии. Среди белорусов желающих пока немного.

Есть как индивидуальные экскурсии с гидом, так и для группы по 20 человек. Количество посетителей в месяц составляет от 30 до 70 человек, сказал он. Стоят туры от 160 до 350 долларов. Цена зависит от количества туристов, транспорта, времени, протяженности маршрута.

Всего маршрутов пять, на постоянной основе экскурсии проводятся по двум. Туристы могут увидеть такие заброшенные объекты, как крупный животноводческий комплекс, завод по производству комбикормов, а также побывать в некоторых заброшенных деревнях. Кроме того, они могут посетить поселок Солнечный и посмотреть многоквартирные четырехэтажные дома, торгово-развлекательный комплекс, школу и детский сад.

Кудин подчеркнул, что подобраны маршруты с минимальными дозами радиации.

Катастрофа на Чернобыльская АЭС, где взорвался четвертый энергоблок, произошла 26 апреля 1986 года. Общая площадь радиационного загрязнения в Беларуси составила около 46,5 тысячи квадратных километров.