|
Под Минском продадут дачные участки в престижных СТ: сравнили цены аукциона и частников
Источник материала: Tut.by
На торги, которые
СТ «Белмонэф»
Садоводческое товарищество находится в 30 километрах от Минска (раковское направление), рядом с водохранилищем Крылово и деревней Черемуха.
Оно было создано в ноябре 2010 года. Массовая раздача участков была в 2012 году, когда 128 наделов разделили между сотрудниками ряда министерств и ведомств: Минэкономики, Минобразования, Минфина, Министерства по налогам и сборам и Генеральной прокуратуры. Через два года сотрудников министерств среди членов ТС почти не осталось, а в товарищество стали приниматься и другие граждане.
Место, где расположился дачный поселок, было перспективным, поэтому и коммуникации тут задумывались уже как для коттеджного поселка. Строительство не обошлось без
На июльский аукцион в СТ «Белмонэф» предложено три участка по 10−13 соток с начальной ценой 7−9 тысяч рублей. Из коммуникаций есть электро- и водоснабжение, а также ведется прокладка сетевой канализации.
Насчет коммуникаций отдельная тема: в условиях аукциона прописано, что победитель должен будет еще оплатить и садовому товариществу затраты на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков в размере 16 тысяч рублей.
Если рассматривать вариант покупки участка у частного владельца, то стоит ориентироваться на 40−45 тысяч рублей. Например, 12 соток предлагают за 45,5 тысяч рублей. Взносы, говорится в объявлении, оплачены. Они составили 12 тысяч долларов в эквиваленте, пляс приватизация участка — 4 тысячи долларов в эквиваленте.
СТ «Ручеек»
Садоводческое товарищество расположено в 30 км от Минска (молодечненское направление), рядом с деревней Рабушки.
Товарищество основано в 1995 году Институтом пульмонологии и фтизиатрии и Институтом переливания крови. На территории товарищества больше 400 участков, интерес с которым возрос после строительства второго кольца МКАД.
На июльский аукцион выставлено четыре участка по 8 соток с начальной ценой от 4,4 тысячи рублей. Из коммуникаций есть только электричество. Победителю аукциона также придется возместить затраты на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков в размере 40 базовых величин — 1020 рублей.
У частных владельцев наделы стоят по 7−8 тысяч рублей. Вот, например, предложение из риелторской базы:
СТ «Полевой-2»
Садоводческое товарищество расположено в 17 километрах от МКАД, по соседству с деревней Лапоровичи. Участки тут получали в основном милиционеры.
На аукцион предложено два участка по 11−13 соток со всеми коммуникациями. Стартовая цена — 25−29 тысяч рублей. Кроме этого, победителю нужно будет возместить садоводческому товариществу «Полевой-2» затраты на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков в размере 18 347 рублей, не включающие затраты на газоснабжение.
Частные владельцы предлагают участки в СТ «Полевой-2» по 47−97 тысяч рублей. Конкретно вот этот — за 55 тысяч рублей.
СТ «Холмы»
Расположено садовое товарищество в 30 километрах в молодечненском направлении.
На торги выставлено два участка по 7 соток, с начальной ценой по 3,1 тысячи рублей. Это самые бюджетные предложения аукциона.
Предложений от частников не нашлось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победитель аукциона должен будет заплатить на только за участок, ни и за коммуникации к нему.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)