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Под Минском продадут дачные участки в престижных СТ: сравнили цены аукциона и частников

12.06.2019 17:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На торги, которые пройдут 5-го июля в Минском областном центре инвестиций и приватизации, предложили участки в садоводческих товариществах «Белмонэф», «Ручеек», «Полевой-2» и «Холмы».


СТ «Белмонэф»

Садоводческое товарищество находится в 30 километрах от Минска (раковское направление), рядом с водохранилищем Крылово и деревней Черемуха.


Изображение:yandex.by

Оно было создано в ноябре 2010 года. Массовая раздача участков была в 2012 году, когда 128 наделов разделили между сотрудниками ряда министерств и ведомств: Минэкономики, Минобразования, Минфина, Министерства по налогам и сборам и Генеральной прокуратуры. Через два года сотрудников министерств среди членов ТС почти не осталось, а в товарищество стали приниматься и другие граждане.

Место, где расположился дачный поселок, было перспективным, поэтому и коммуникации тут задумывались уже как для коттеджного поселка. Строительство не обошлось без скандала: тех, кто не стал платить на это взносы, стали лишать участков.


Изображение: rlt.by

На июльский аукцион в СТ «Белмонэф» предложено три участка по 10−13 соток с начальной ценой 7−9 тысяч рублей. Из коммуникаций есть электро- и водоснабжение, а также ведется прокладка сетевой канализации.

Насчет коммуникаций отдельная тема: в условиях аукциона прописано, что победитель должен будет еще оплатить и садовому товариществу затраты на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков в размере 16 тысяч рублей.

Если рассматривать вариант покупки участка у частного владельца, то стоит ориентироваться на 40−45 тысяч рублей. Например, 12 соток предлагают за 45,5 тысяч рублей. Взносы, говорится в объявлении, оплачены. Они составили 12 тысяч долларов в эквиваленте, пляс приватизация участка — 4 тысячи долларов в эквиваленте.


Фото:realt.by

Фото:realt.by

СТ «Ручеек»

Садоводческое товарищество расположено в 30 км от Минска (молодечненское направление), рядом с деревней Рабушки.


Изображение: yandex.by

Товарищество основано в 1995 году Институтом пульмонологии и фтизиатрии и Институтом переливания крови. На территории товарищества больше 400 участков, интерес с которым возрос после строительства второго кольца МКАД.

На июльский аукцион выставлено четыре участка по 8 соток с начальной ценой от 4,4 тысячи рублей. Из коммуникаций есть только электричество. Победителю аукциона также придется возместить затраты на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков в размере 40 базовых величин — 1020 рублей.


изображение: rlt.by

У частных владельцев наделы стоят по 7−8 тысяч рублей. Вот, например, предложение из риелторской базы:


Участок за 7,2 тысячи рублей. Фото: realt.by

СТ «Полевой-2»

Садоводческое товарищество расположено в 17 километрах от МКАД, по соседству с деревней Лапоровичи. Участки тут получали в основном милиционеры.


Изображение: yandex.by

На аукцион предложено два участка по 11−13 соток со всеми коммуникациями. Стартовая цена — 25−29 тысяч рублей. Кроме этого, победителю нужно будет возместить садоводческому товариществу «Полевой-2» затраты на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков в размере 18 347 рублей, не включающие затраты на газоснабжение.


Изображение: rlt.by

Частные владельцы предлагают участки в СТ «Полевой-2» по 47−97 тысяч рублей. Конкретно вот этот — за 55 тысяч рублей.


Фото: realt.by

 

СТ «Холмы»

Расположено садовое товарищество в 30 километрах в молодечненском направлении.


Изображение: yandex.by

На торги выставлено два участка по 7 соток, с начальной ценой по 3,1 тысячи рублей. Это самые бюджетные предложения аукциона.


Изображение: rlt.by

Предложений от частников не нашлось.

Аукцион по дачным участкам состоится 5 июля в 10.00 по адресу: Минск, ул. Чкалова, 5. Документы для участия в торгах будут принимать по этому же адресу до 28 июня включительно.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Победитель аукциона должен будет заплатить на только за участок, ни и за коммуникации к нему.
 
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