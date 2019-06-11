Беларусь выступает за укрепление экономического измерения ЦЕИ

Источник материала: Интерфакс

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко принял участие в ежегодной встрече министров иностранных дел (СМИД) стран Центрально-Европейской Инициативы (ЦЕИ), которая была посвящена современным вызовам и перспективам развития регионального сотрудничества в рамках ЦЕИ, сообщили в пресс-службе МИД.

"В своем выступлении Кравченко приветствовал роль Центрально-Европейской Инициативы как успешного инструмента поддержки сотрудничества в регионе. Замминистра сделал особый акцент на необходимости укрепления экономического измерения ЦЕИ и выступил за усиление поддержки по линии ЦЕИ малого и среднего бизнеса, молодежного предпринимательства, стартапов в перспективных областях", - отметили в пресс-службе.

По словам Кравченко, ЦЕИ могла бы координировать обмены многосторонними деловыми миссиями между странами ЕС и государствами, не являющимися членами Евросоюза. "Почему бы не рассмотреть возможность создания регионального финансового учреждения ЦЕИ для поддержки инвестиций?" – предложил замминистра.

Глава белорусской делегации также подчеркнул потенциальную роль ЦЕИ как площадки для наведения мостов между ЕС и Евразийским экономическим союзом. Выступил за привлечение компаний из Китая и других заинтересованных третьих стран к реализации проектов на пространстве ЦЕИ.

В рамках СМИД Кравченко провел ряд встреч с представителями зарубежных государств, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня.

Центрально-Европейская Инициатива – крупнейшее европейское субрегиональное объединение, созданное в 1989 году Италией, Австрией, Венгрией и Югославией. В настоящее время в ЦЕИ входят 17 стран (Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Италия, Молдова, Польша, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Черногория и Украина). Республика Беларусь является участницей ЦЕИ с 1996 года, в 2017 году была председателем. В 2019 году в ЦЕИ председательствует Италия.