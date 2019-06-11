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Рим ввел новые запреты для туристов

12.06.2019 16:30 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

До 900 евро может доходить размер штрафа за нарушение туристами правил поведения в Риме. Недавно городской совет увеличил список запретов, который формируется еще с 1947 года.

В числе нововведений наказания для мужчин, которые ходят по городу с обнаженным торсом, для парочек, которые крепят на перила мостов замки, символизирующие крепость отношений, и поедание фастфуда -  к примеру, шаурмы или даже мороженого - в непосредственной близости к достопримечательностям.

Также городские власти намерены бороться с таким видом заработка предприимчивых римлян, как продажа мест в очередях в Колизей, в музеи,и т.д.

Ранее, напомним, в Риме объявили вне закона уличных актеров, переодетых, например, в центурионов, и навязчиво предлагающих туристам сфотографироваться с ними за определенную плату. А чемоданы на колесиках на некоторых участках города, таких как знаменитая Испанская лестница и т.п., можно без опасения получить штраф, только нести на руках, а не катить.

Намерены римские полицейские и расширять "черный список" туристов, пойманных за нарушением правил, с запретом им появляться в Риме. Одним из главных способов попасть в такой список является купание в городских фонтанах.

 
 
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До 900 евро может доходить размер штрафа за нарушение туристами правил поведения в Риме. Недавно городской совет увеличил список запретов, который формируется еще с...
 
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