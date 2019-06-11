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Ракетному обстрелу подвергся аэропорт Саудовской Аравии
Источник материала: СТВ
Новости Саудовской Аравии. Аэропорт Саудовской Аравии, расположенный в городе Абха попал под ракетный обстрел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хуситы выпустили снаряд прямо по залу ожидания, где находились пассажиры.
В результате не менее 26 человек получили различные ранения. Среди них, помимо местных жителей, оказались граждане Индии и Йемена. Пострадавшим оказывают помощь медики.
Напомним, ранее Саудовская Аравия созвала внеочередной саммит лидеров арабских стран на фоне обострения в Персидском заливе, а также недавних нападений на две нефтеперекачивающие станции Саудовской Аравии и четыре торговых корабля.
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Новости Саудовской Аравии. Аэропорт Саудовской Аравии, расположенный в городе Абха попал под ракетный обстрел, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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