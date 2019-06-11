|
В США перевернулся грузовик с ульями и 133 млн пчёл вырвались на свободу
Источник материала: СТВ
Новости США. В американском штате Монтана перевернулся грузовик, перевозивший пчёл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
133 миллиона насекомых должны были переправить из Калифорнии в Северную Дакоту, однако по дороге произошло ЧП. Из-за аварии ульи потеряли герметичность и пчёлы вырвались на свободу.
Чтобы минимизировать риск укусов, прибывшим на место инцидента спасателям пришлось работать в обмундировании пожарных. Насекомых, которые не успели улететь, собрали и вернули в контейнеры.
Однако по прибытию груза, компания-владелец констатировала: потери составили 3 тысячи пчёл.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. В американском штате Монтана перевернулся грузовик, перевозивший пчёл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 133 миллиона насекомых должны...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)