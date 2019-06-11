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В США перевернулся грузовик с ульями и 133 млн пчёл вырвались на свободу

12.06.2019 17:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В американском штате Монтана перевернулся грузовик, перевозивший пчёл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США перевернулся грузовик с ульями и 133 млн пчёл вырвались на свободу

133 миллиона насекомых должны были переправить из Калифорнии в Северную Дакоту, однако по дороге произошло ЧП. Из-за аварии ульи потеряли герметичность и пчёлы вырвались на свободу.

В США перевернулся грузовик с ульями и 133 млн пчёл вырвались на свободу

Чтобы минимизировать риск укусов, прибывшим на место инцидента спасателям пришлось работать в обмундировании пожарных. Насекомых, которые не успели улететь, собрали и вернули в контейнеры.

В США перевернулся грузовик с ульями и 133 млн пчёл вырвались на свободу

Однако по прибытию груза, компания-владелец констатировала: потери составили 3 тысячи пчёл.

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Новости США. В американском штате Монтана перевернулся грузовик, перевозивший пчёл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 133 миллиона насекомых должны...
 
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