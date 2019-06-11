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Актуальные вопросы бизнес-сообщества: о чём говорили на заседании Совета по развитию предпринимательства в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проблемы регионального бизнеса в Беларуси будут решать на уровне областных Советов по развитию предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 12 июня заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин.
А более масштабные законодательные вопросы будут рассматриваться на уровне национального Совета. Это позволит оперативнее решать проблемы на местах с привлечением городской власти. По мнению экспертов, на этой базе нужно также помогать начинающим предпринимателям в регионах с развитием бизнеса до уровня среднего и в оформлении документов.
Николай Силинов, председатель Совета Ассоциации нанимателей и работодателей Витебской области:
Первые, самые важные – вопросы лицензирования. Второй вопрос – остающиеся проблемы в строительстве: регистрация объектов, получение разрешительной документации. Это важный вопрос, который требует решения.
Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Сейчас в Беларуси 240 тысяч индивидуальных предпринимателей. Их число в последнее время растет. Уже известно, что в сентябре в Минске соберут всё бизнес-сообщество нашей страны, чтобы обсудить работу на будущее.
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Актуальные вопросы бизнес-сообщества: о чём говорили на заседании Совета по развитию предпринимательства в Минске
Новости Беларуси. Проблемы регионального бизнеса в Беларуси будут решать на уровне областных Советов по развитию предпринимательства, сообщили в программе...
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