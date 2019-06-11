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«Просто ложечку соли разболтать в воде». Что пить в жару? Советы врача

12.06.2019 16:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия) – Людмила Жилевич.

Специалисты уверяют, что в жару нужно пить воду. Стоит ли ждать ощущения жажды или нужно пить через определённые интервалы?

«Просто ложечку соли разболтать в воде». Что пить в жару? Советы врача

Людмила Жилевич, директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия):
Что касается людей, которые активно потеют, то им нужно восполнять. Но иногда это восполнение идёт за счет солевых растворов. То есть более предпочтительны именно солевые растворы. Минеральные воды, но стараться, чтобы из них вышел газ. Потому что это дополнительное ухудшение состояния.

Иногда просто ложечку соли разболтать в воде, и таким образом решить этот вопрос очень просто. И если, например, у ребёнка такое состояние, тогда ему надо дать глюкозу. То есть можно дать конфету или сладкую воду. Только не газированную, немножко. И помнить, что после того, как это всё случилось, ни в коем случае не надо пить ни кофе, ни чай, потому что там содержится кофеин. И таким образом вы ухудшите своё состояние за счёт нарушения гемодинамики.

 

Люди в материале: Людмила Жилевич
 
 
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия) – Людмила Жилевич. Специалисты...
 
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