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«Просто ложечку соли разболтать в воде». Что пить в жару? Советы врача
Источник материала: СТВ
Гость программы
Специалисты уверяют, что в жару нужно пить воду. Стоит ли ждать ощущения жажды или нужно пить через определённые интервалы?
Иногда просто ложечку соли разболтать в воде, и таким образом решить этот вопрос очень просто. И если, например, у ребёнка такое состояние, тогда ему надо дать глюкозу. То есть можно дать конфету или сладкую воду. Только не газированную, немножко. И помнить, что после того, как это всё случилось, ни в коем случае не надо пить ни кофе, ни чай, потому что там содержится кофеин. И таким образом вы ухудшите своё состояние за счёт нарушения гемодинамики.
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