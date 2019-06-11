|
На авто в жару: 3 правила, чтобы не получить тепловой удар
Источник материала: СТВ
Гость программы
В Беларуси наступили жаркие дни. Многие люди отправляются в путешествия на машинах. Как уберечь себя и детей от теплового удара?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор Республиканского геронтологического центра (активного долголетия) – Людмила Жилевич. В Беларуси...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)