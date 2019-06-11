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Верующие требуют от Совмина отменить постановление №49 для всех

12.06.2019 17:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

11 июня в Совет Министров Беларуси подано коллективное обращение верующих всех христианских конфессий с требованием отменить печально известное постановление Совмина №49 (поборы с организаторов мероприятий).

"Согласно статьям 24 и 45 Конституции, государство гарантирует защиту жизни граждан от любых противоправных посягательств и право на охрану здоровья. В свою очередь граждане Республики Беларусь участвуют в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и других платежей. С налогов и пошлин граждан формируется государственный бюджет, из которого финансируется милиция и охрана здоровья"- утверждают подписанты.

 
Верующие требуют отменить постановление Совета Министров № 49 от 2019/01/24 «Об утверждении Положения о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия», и решать вопрос оказания услуг по охране общественного порядка с организаторами коммерческих массовых мероприятий на договорной основе в рамках действующего гражданского законодательства.

- Согласно ответа Министерства внутренних дел Беларуси католическим епископам, опубликованного три недели назад, поборы не коснутся церковных и костёльных массовых мероприятий, — прокомментировал подачу коллективного обращения организатор сбора подписей, сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец. — Но верующие, и православные, и католики, и протестанты солидарно поддерживают право других граждан Беларуси на массовые мирные собрания без дополнительных выплат государству. Ведь получается обычный рэкет: милиция будет вас охранять, а вы платите бешеные деньги, иначе никаких собраний. Позорное постановление № 49 нужно вообще отменять, чтобы оно не висело дамокловым мечом над всеми белорусами.


 
 
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11 июня в Совет Министров Беларуси подано коллективное обращение верующих всех христианских конфессий с требованием отменить печально известное постановление...
 
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