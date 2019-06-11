Верующие требуют от Совмина отменить постановление №49 для всех

"Согласно статьям 24 и 45 Конституции, государство гарантирует защиту жизни граждан от любых противоправных посягательств и право на охрану здоровья. В свою очередь граждане Республики Беларусь участвуют в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и других платежей. С налогов и пошлин граждан формируется государственный бюджет, из которого финансируется милиция и охрана здоровья"- утверждают подписанты.





Верующие требуют отменить постановление Совета Министров № 49 от 2019/01/24 «Об утверждении Положения о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия», и решать вопрос оказания услуг по охране общественного порядка с организаторами коммерческих массовых мероприятий на договорной основе в рамках действующего гражданского законодательства.





- Согласно ответа Министерства внутренних дел Беларуси католическим епископам, опубликованного три недели назад, поборы не коснутся церковных и костёльных массовых мероприятий, — прокомментировал подачу коллективного обращения организатор сбора подписей, сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец. — Но верующие, и православные, и католики, и протестанты солидарно поддерживают право других граждан Беларуси на массовые мирные собрания без дополнительных выплат государству. Ведь получается обычный рэкет: милиция будет вас охранять, а вы платите бешеные деньги, иначе никаких собраний. Позорное постановление № 49 нужно вообще отменять, чтобы оно не висело дамокловым мечом над всеми белорусами.



