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Прохожиe подумали, что дети шутят. А мальчик утонул

12.06.2019 17:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бобруйске на Гусином пляже погиб подросток, его тело не найдено.



Трагедия случилась 11 июня. Как рассказывает «Вечерний Бобруйск», около 16 часов в реке Березина утонул 14-летний мальчик. Подросток отдыхал с друзьями на Гусином пляже. В какой-то момент он то ли прыгнул, то ли упал с обрыва в воду и не вынырнул. Друзья пытались найти его сами, один из них подбежал к двум мужчинам, крича, что его друг тонет. Но те решили, что подросток шутит, и прошли мимо. Отдыхавшая неподалеку женщина вызвала спасателей.

Тело мальчика ищут уже второй день. По информации издания, подросток не умел плавать. На речку он пошел с друзьями после школьного трудового лагеря.


 
 
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В Бобруйске на Гусином пляже погиб подросток, его тело не найдено.
 
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