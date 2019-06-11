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Прохожиe подумали, что дети шутят. А мальчик утонул
Источник материала: Партизан
В Бобруйске на Гусином пляже погиб подросток, его тело не найдено.
Трагедия случилась 11 июня. Как
Тело мальчика ищут уже второй день. По информации издания, подросток не умел плавать. На речку он пошел с друзьями после школьного трудового лагеря.
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В Бобруйске на Гусином пляже погиб подросток, его тело не найдено.
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