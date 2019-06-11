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В работу метро и наземного транспорта во время Европейских игр могут быть внесены изменения

12.06.2019 16:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», на прямой линии 12 июня в ГП «Столичный транспорт и связь» сообщили специалисты этого предприятия.



Начальник службы движения Минского метрополитена Игорь Дадалко рассказал, что подземка несколько дней, в том числе в связи с репетициями церемоний открытия и закрытия, будет работать дольше, чем обычно. По продленному графику, уточнил он, метро будет работать 4 дня, в другие дни — по стандартному расписанию, однако с сокращением интервалов движения поездов во внепиковое время.

На сегодняшний день планируются следующие изменения:

в ночь с 19 на 20 июня вход на станции будет закрыт в 2:40,

в ночь с 29 на 30 июня вход на станции закроют в 2:00;

до 4:00 метро будет работать две ночи – с 21 на 22 июня и с 30 июня на 1 июля.

Минчанка Марина заметила на станции «Первомайской» автомат по продаже жетонов. Она поинтересовалась, связано ли это приобретение с Европейскими играми.

— Этот аппарат мы перенесли сюда на время спортивного форума с «Немиги», где у нас достаточно касс, — пояснил начальник службы движения. — На «Первомайской» он сейчас нужнее, а потом вернем автомат обратно.   
Заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГП «СТС» Алексей Косинский, отвечая на вопрос жителя Брилевичей о предстоящих изменениях в работе наземного транспорта, отметил, что в июне корректировки могут вноситься весьма оперативно, буквально накануне вступления данных изменений в силу.

— Например, движение транспорта по ул. Чюрлениса планировали закрыть сначала с 1 июня, потом с 10-го, теперь предполагается, что это произойдет с 17-го, но проект решения пока не подписан, — привел он пример. — Есть вопросы и с движением общественного транспорта по ул. Ульяновской: до сих пор неясно, закроют ли движение автобусов и трамваев на время мероприятий.


 
Теги: Минск
 
 
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Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», на прямой линии 12 июня в ГП «Столичный транспорт и связь» сообщили специалисты этого предприятия.
 
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