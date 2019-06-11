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"В детстве хотел стать директором Комаровки"

12.06.2019 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На вопросы традиционной анкеты борисовского БАТЭ ответил нападающий Антон Сарока.

"В детстве хотел стать директором Комаровки"
1. Любимый футбольный клуб (сейчас, в детстве).
Мадридский "Реал".

2. Любимый футболист (сейчас, в детстве).
Сейчас — Криштиану Роналду, в детстве — Роналдо.

3. Любимый вид спорта, кроме футбола.
Смешанные единоборства.


4. Любимый спортсмен-нефутболист.
Джон Джонс (UFC).

5. Самый интересный матч, который когда-либо видели.
Финал Лиги чемпионов-2004/05 "Ливерпуль" — "Милан".

6. Самый интересный матч, в котором когда-либо участвовали.
Игра отборочного турнира чемпионата мира-2018 Франция — Беларусь.

7. Любимая книга.
"Бойцовский клуб" Чака Паланика.

8. Любимый писатель.

9. Любимый музыкальный исполнитель.
Слушаю музыку под настроение, кого-то конкретно выделить не могу.

10. Любимый фильм.
"Пираты Карибского моря".

11. Любимый актер (актриса).
Джонни Депп, Шарлиз Терон.

12. Любимое блюдо.
Суши, морепродукты.

13. Лучший день вашей жизни (и почему).
28 октября 2011 года — день рождения сына.

14. Кем хотели стать в детстве (кроме футболиста).
Директором Комаровки)).

15. Любимая марка автомобиля.
BMW.

16. Чего вы не умеете, но хотели бы научиться?
Летать.

17. Ваша любимая страна (кроме родины)
Россия.

18. Страна (город), где вы не были, но хотели бы побывать.
США, Таиланд.

19. Город, который произвел на вас самое сильное впечатление.
Берлин.


20. Стадион, который произвел на вас самое сильное впечатление.
"Стад де Франс".

21. Ваш жизненный принцип.
Моя семья — моя жизнь.

22. Любимое число (номер).
11.

23. Верите ли вы в приметы?
Да.

24. За какую сборную, кроме своей, вы болеете? Как давно?
Болею только за свою!

25. Ваше хобби?
Бильярд.

26. Ваши главные достоинства (не в футболе).
Доброта и чувство юмора.

27. Ваши основные недостатки (не в футболе).
Вспыльчивость.

28. Какие качества более всего цените в людях? А какие более всего не любите?
Ценю честность и преданность. Не люблю завистников и подхалимов.

29. Ваша мечта в футболе?
Победить в финале Лиги чемпионов.

30. Настоящий футбол — это бизнес, спорт или спектакль?


 
 
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На вопросы традиционной анкеты борисовского БАТЭ ответил нападающий Антон Сарока.
 
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