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На шествии в Москве в поддержку Голунова задержали 200 человек

12.06.2019 16:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Москве прошли массовые задержания участников акции в поддержку Ивана Голунова, пишет "Новая газета".


Reuters
Шествие началось в 12 часов дня от Чистопрудного бульвара. Полиция перекрыла улицы, которые пересекают бульвары, поэтому участники акции пошли по бульварам в сторону Трубной площади.

Первые массовые задержания начались минут через 20 после начала шествия. Первыми полицейские стали задерживать тех, кто был в футболках "Я/Мы Иван Голунов", людей с памятными газетами и т.д. Среди задержанных оказалось много журналистов с аккредитацией от своих редакций.

Жесткие задержания прошли на пересечении Сретенского бульвара и Трубной площади. Здесь задержали и известного оппозиционного политика Алексея Навального, которому теперь грозит до 30 суток ареста. Есть свидетельства, что полиция применяла дубинки против участников акции.

Третья волна задержаний произошла у сада "Эрмитаж". Здесь под зачистку попали даже случайные прохожие. Вход в сад закрыли "в связи с плохими погодными условиями".

МВД сообщило о 200 задержанных при 1200 участниках акции. Правозащитники считают, что участников было больше.

Кстати, сегодня празднуется государственный праздник — День России.


 
 
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В Москве прошли массовые задержания участников акции в поддержку Ивана Голунова, пишет "Новая газета".
 
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