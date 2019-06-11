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На шествии в Москве в поддержку Голунова задержали 200 человек
Источник материала: Партизан
В Москве прошли массовые задержания участников акции в поддержку Ивана Голунова,
Reuters
Шествие началось в 12 часов дня от Чистопрудного бульвара. Полиция перекрыла улицы, которые пересекают бульвары, поэтому участники акции пошли по бульварам в сторону Трубной площади.
Первые массовые задержания начались минут через 20 после начала шествия. Первыми полицейские стали задерживать тех, кто был в футболках "Я/Мы Иван Голунов", людей с памятными газетами и т.д. Среди задержанных оказалось много журналистов с аккредитацией от своих редакций.
Жесткие задержания прошли на пересечении Сретенского бульвара и Трубной площади. Здесь задержали и известного оппозиционного политика Алексея Навального, которому теперь грозит до 30 суток ареста. Есть свидетельства, что полиция применяла дубинки против участников акции.
Третья волна задержаний произошла у сада "Эрмитаж". Здесь под зачистку попали даже случайные прохожие. Вход в сад закрыли "в связи с плохими погодными условиями".
МВД сообщило о 200 задержанных при 1200 участниках акции. Правозащитники считают, что участников было больше.
Кстати, сегодня празднуется государственный праздник — День России.
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В Москве прошли массовые задержания участников акции в поддержку Ивана Голунова, пишет "Новая газета".
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