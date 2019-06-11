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Минчане просят сменить мемориальную доску с надписью «Белоруссия»
Источник материала: KYKY>
Беларусы заметили, что в Минске висит мемориальная доска с надписью «Белоруссия». На сайте «Удобный город» они
Доска находится на углу дома по адресу улица Кулешова, 2. На ней написано: «Улица названа в честь народного поэта Белоруссии Аркадия Кулешова». Минчане справедливо заметили, что такой страны, как «Белоруссия», на картах мира нет с 1991 года, а страна, в которой мы живем, как ни странно, – Беларусь. Поэтому авторы петиции предлагают изменить надпись и представить ее на двух языках: сначала беларуском, ниже – на русском, втором государственном языке.
Обращение подписали пока 33 человека. Через пять дней его направят в администрацию Заводского района Минска, а также в Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Если вы разделяете идею минчан, можете присоединиться и оставить подпись – по
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Беларусы заметили, что в Минске висит мемориальная доска с надписью «Белоруссия». На сайте «Удобный город» они разметили петицию, в которой требуют ее убрать. ...
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