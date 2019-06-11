«Почти 4 часа пришлось ждать». В пункте регистрации транспорта в Малиновке большие очереди

Источник материала: Tut.by

«Больше ста человек в очереди! Все ждут и мучаются», — сообщил читатель Александр о том, что происходит в регистрационном отделе ГАИ Минска на авторынке в Малиновке. AUTO.TUT.BY посмотрел, насколько остра проблема.





В 12.30 в регистрационном отделе ГАИ на авторынке в Малиновке в очереди на подачу документов стояло около 60 человек, при этом работали только два окна на прием.

— Я был здесь в 8.50. Здесь уже стояла толпа людей. Почти четыре часа пришлось ждать, — рассказал мужчина, который стоял первым на подачу документов для снятия автомобиля с учета.

— Очереди электронной нет, отойти нельзя — потеряешь свое место, а тогда становись заново и жди, — добавил парень из очереди.

В 14.00 в МРО ГАИ в Ждановичах ситуация была лучше, чем в Малиновке: после обеда принимать документы начали специалисты в шести окнах. Электронной регистрации здесь также нет.





— Предполагается, что в Малиновке поток автовладельцев, снимающих транспорт с учета, меньше, поэтому там принимают документы только два наших сотрудника, — пояснили в МРО ГАИ Минска. — Приезжайте в отдел в Ждановичах — сами увидите, что здесь людей меньше, а очередь идет быстрее.





В регистрационном отделе пояснили, что электронная очередь скоро снова появится: сейчас программисты работают над тем, чтобы сделать выдачу талонов гражданам персонифицированной (исключат возможность брать одному человеку сразу несколько талонов. — Прим. AUTO.TUT.BY).