Блистательные 38 лет. В чем секрет красоты и молодости супермодели Адрианы Лимы?

Источник материала: Tut.by

Адриана Лима покинула безупречный ряд ангелов Victoria’s Secret, но не список безупречных женщин. Красавица из Бразилии (а еще, на минуточку, долларовый миллионер и попечитель детского дома в родном Сальвадоре) сегодня празднует свой 38-й день рождения и даже без косметики выглядит так, что позавидуют многие 18-летние.

Как ей это удается? Давайте перестанем кричать «ведьмааа!» и вспомним о правилах ухода за собой, которыми одна из самых красивых женщин современности в разное время делилась со СМИ.

Здоровое отношение к питанию

Про Лиму никогда нельзя было сказать: кожа да кости. В мире дистрофичных топ-моделей ее и вовсе считали «крупноватой» (нам не понять).

Возможно, именно благодаря тому, что у модели здоровые отношения с едой и она ни в чем себе не отказывает, ей удалось избежать пищевых расстройств и сохранить женственные формы, отличную кожу и блестящие волосы.

Адриана рассказывает, что она любит овощи и фрукты, йогурты и гранолу, овощные соки и смузи, яйца со шпинатом, но…

«Больше всего я люблю кофе и шоколадный торт. Зачастую я не могу наесться одним куском. А еще я обожаю блюда бразильской кухни: их я готова есть вечно».

Среди любимых бразильских блюд Лимы — шураско (барбекю по-бразильски, для приготовления используют несколько видов мяса), пастель де ната — португальское яичное пирожное и сырные булочки!

Спорт для сильных женщин

С грустью стоит признать: если бы Адриана только и делала, что ела сырные булочки, вряд ли мы бы так часто видели ее на обложках журналов и в рекламах престижных брендов.

Конечно, она занимается спортом. Ее выбор — бокс. И не только потому, что это отличный способ поддерживать себя в хорошей форме.

«Впервые я услышала о боксе от маминой подруги, когда мне было шесть лет. Я помню, как она показывала мне свои боксерские перчатки. Мне казалось, что нет ничего круче! Я счастлива, что сегодня все больше женщин осваивают этот вид спорта, несмотря на то, что многие считают его агрессивным.

На самом деле это не так: бокс — это тренировка скорости, выносливости и координации, поэтому он помогает чувствовать себя более собранной и в жизни. Вообще, для меня бокс — воплощение равенства между мужчинами и женщинами, потому что он дает вам понимание того, насколько сильной вы можете быть. Я начала заниматься боксом в 19 лет, с тех пор не покидаю зал. Если бы только могла, приходила бы туда каждый день. Бокс предполагает очень интенсивные тренировки. Чтобы полноценно заниматься, необходима энергия, поэтому важно придерживаться принципов сбалансированного питания, а не голодать, иначе сил на тренировку просто не будет».

Масла на все случаи жизни

Главное уходовое средство в арсенале супермодели — масла. Адриана признается, что в ее повседневной косметичке десяток бутылочек с разными маслами, но есть два любимых.

«Я убеждена, что хорошая кожа начинается с розового масла, и наношу его каждый день. Ну а для волос и ногтей использую масло аргановое, оно избавляет от сухости навсегда».

Помимо масел, Лима любит кокосовую воду: она пьет ее ежедневно, потому что считает, что это гарант увлажненной кожи. Также она замораживает кокосовую воду и протирает тело кубиками льда в конце дня, чтобы вернуть ему энергию и тонус.

Вкусная маска для волос

Все в Адриане прекрасно: и длинные ноги, и голубые глаза, и белозубая улыбка. Но копна длинных густых и блестящих волос — то, что всегда отличало ее образ. Как удалось их не испортить, ведь и показы, и съемки требуют крови накручивать, разутюживать, «залачивать»… В общем, всячески насиловать свои волосы.

Держите очень простой рецепт маски для волос от Адрианы Лимы.

Берете мякоть одного авокадо, привычную дозу вашего бальзама-кондиционера для волос, смешиваете все это в однородную массу. Все!

Модель уверяет, что для быстрого эффекта достаточно и 10 минут, а если хотите долгосрочных улучшений: делайте маску регулярно и держите ее на волосах около получаса. Рецепт Адриана узнала от своей бабушки, тоже бразильской красавицы, так что можно доверять.