ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Блистательные 38 лет. В чем секрет красоты и молодости супермодели Адрианы Лимы?

12.06.2019 17:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Адриана Лима покинула безупречный ряд ангелов Victoria’s Secret, но не список безупречных женщин. Красавица из Бразилии (а еще, на минуточку, долларовый миллионер и попечитель детского дома в родном Сальвадоре) сегодня празднует свой 38-й день рождения и даже без косметики выглядит так, что позавидуют многие 18-летние.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Adriana Lima (@adrianalima) 11 Июн 2019 в 5:07 PDT

Как ей это удается? Давайте перестанем кричать «ведьмааа!» и вспомним о правилах ухода за собой, которыми одна из самых красивых женщин современности в разное время делилась со СМИ.

Здоровое отношение к питанию

Про Лиму никогда нельзя было сказать: кожа да кости. В мире дистрофичных топ-моделей ее и вовсе считали «крупноватой» (нам не понять).

Возможно, именно благодаря тому, что у модели здоровые отношения с едой и она ни в чем себе не отказывает, ей удалось избежать пищевых расстройств и сохранить женственные формы, отличную кожу и блестящие волосы.

Адриана рассказывает, что она любит овощи и фрукты, йогурты и гранолу, овощные соки и смузи, яйца со шпинатом, но…

«Больше всего я люблю кофе и шоколадный торт. Зачастую я не могу наесться одним куском. А еще я обожаю блюда бразильской кухни: их я готова есть вечно».

Среди любимых бразильских блюд Лимы — шураско (барбекю по-бразильски, для приготовления используют несколько видов мяса), пастель де ната — португальское яичное пирожное и сырные булочки!

Спорт для сильных женщин

С грустью стоит признать: если бы Адриана только и делала, что ела сырные булочки, вряд ли мы бы так часто видели ее на обложках журналов и в рекламах престижных брендов.

Конечно, она занимается спортом. Ее выбор — бокс. И не только потому, что это отличный способ поддерживать себя в хорошей форме.

«Впервые я услышала о боксе от маминой подруги, когда мне было шесть лет. Я помню, как она показывала мне свои боксерские перчатки. Мне казалось, что нет ничего круче! Я счастлива, что сегодня все больше женщин осваивают этот вид спорта, несмотря на то, что многие считают его агрессивным.

На самом деле это не так: бокс — это тренировка скорости, выносливости и координации, поэтому он помогает чувствовать себя более собранной и в жизни. Вообще, для меня бокс — воплощение равенства между мужчинами и женщинами, потому что он дает вам понимание того, насколько сильной вы можете быть. Я начала заниматься боксом в 19 лет, с тех пор не покидаю зал. Если бы только могла, приходила бы туда каждый день. Бокс предполагает очень интенсивные тренировки. Чтобы полноценно заниматься, необходима энергия, поэтому важно придерживаться принципов сбалансированного питания, а не голодать, иначе сил на тренировку просто не будет».

Масла на все случаи жизни

Главное уходовое средство в арсенале супермодели — масла. Адриана признается, что в ее повседневной косметичке десяток бутылочек с разными маслами, но есть два любимых.

«Я убеждена, что хорошая кожа начинается с розового масла, и наношу его каждый день. Ну а для волос и ногтей использую масло аргановое, оно избавляет от сухости навсегда».

Помимо масел, Лима любит кокосовую воду: она пьет ее ежедневно, потому что считает, что это гарант увлажненной кожи. Также она замораживает кокосовую воду и протирает тело кубиками льда в конце дня, чтобы вернуть ему энергию и тонус.

Вкусная маска для волос

Все в Адриане прекрасно: и длинные ноги, и голубые глаза, и белозубая улыбка. Но копна длинных густых и блестящих волос — то, что всегда отличало ее образ. Как удалось их не испортить, ведь и показы, и съемки требуют крови накручивать, разутюживать, «залачивать»… В общем, всячески насиловать свои волосы.

Держите очень простой рецепт маски для волос от Адрианы Лимы.

Берете мякоть одного авокадо, привычную дозу вашего бальзама-кондиционера для волос, смешиваете все это в однородную массу. Все!

Модель уверяет, что для быстрого эффекта достаточно и 10 минут, а если хотите долгосрочных улучшений: делайте маску регулярно и держите ее на волосах около получаса. Рецепт Адриана узнала от своей бабушки, тоже бразильской красавицы, так что можно доверять.

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Давайте перестанем кричать «ведьмааа!» и вспомним о правилах ухода за собой, которыми одна из самых красивых женщин современности в разное время делилась со СМИ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчане просят сменить мемориальную доску с надписью «Белоруссия»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • брюки мужские классические зауженные в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика