"Славянский базар" не должен потеряться на фоне других мероприятий, требуют в правительстве

Источник материала: Интерфакс

Программа "Славянского базара" должна соответствовать, в том числе, завтрашнему дню, а сам фестиваль не должен теряться на фоне других мероприятий, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на выездном заседании организационного комитета по подготовке и проведению форума.

"Фестиваль в этом году не должен потеряться на фоне других мероприятий, имеющих важное политическое и социальное значение. Его культурная программа должна соответствовать не только сегодняшнему, но и завтрашнему дню", - подчеркнул Игорь Петришенко.

По словам вице-премьера, министерство культуры, Витебский облисполком и Витебский горисполком, Центр культуры "Витебск" провели большую работу по подготовке "Славянского базара", инфраструктуры города. Вместе с тем решение некоторых вопросов неоправданно затянулось. Также требуется активизировать информационную и рекламную кампанию. "Внебюджетные доходы форума должны расти. Задача минимум на этот год по самоокупаемости - 87%. Пока мы до этих цифр не дошли", - заметил он.

Отдельное внимание Петришенко уделил вопросу подготовки города к проведению форума. "Первые мероприятия фестиваля начинаются 8 июля, поэтому ко Дню Независимости должна быть обеспечена полная готовность. До 3 июля все необходимо привести в порядок, чтобы достойно встретить наш главный государственный праздник и потом провести "Славянский базар", - отметил вице-премьер.

Подробнее о подготовке города к фестивалю рассказал мэр Витебска Виктор Николайкин. В план включен 151 объект. Основной комплекс работ к настоящему времени выполнен, на некоторых объектах подходит к завершению. Серьезное внимание уделяется благоустройству мест проведения мероприятий, асфальтированию улиц города и проезжей части придомовых территорий. Благоустраивается парк 1000-летия у Ледового дворца, парк "Славянский" в новом микрорайоне Билево. Закупаются современные остановочные павильоны для установки в центре города. Для украшения Витебска используются ландшафтные топиарии, также высажено более 10 тыс. саженцев деревьев и более 1 млн цветов. В целом все строительно-монтажные работы власти Витебска намерены завершить к Дню города 28 июня, а в последующие дни поработать над художественным оформлением областного центра.

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.