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Белстат обнародовал данные по росту цен в мае

12.06.2019 17:38 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белстат обнародовал данные по росту цен в мае

Согласно данным Национального статистического комитета, в мае больше всего выросли цены на строительство и на услуги связи.

Индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2019 года по сравнению с апрелем 2019 года составил 100,6%, с декабрем 2018 года – 103,4%, в том числе на инвестиционные товары – 100,1% и 101,4% соответственно, промежуточные товары – 100,7% и 104,1%, потребительские товары – 100,1% и 101,6% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2019 года по сравнению с апрелем 2019 года составил 98%, с декабрем 2018 года – 102,4%, в том числе в растениеводстве– 91,9% и 106,6% соответственно, животноводстве – 99,95% и 101,2% соответственно.

Индекс цен в строительстве в мае 2019 года по сравнению с апрелем 2019 года составил 101,2%, с декабрем 2018 года – 102,2%, в том числе на строительно-монтажные работы – 102,8% и 106,8% соответственно, машины и оборудование – 99,7% и 94,5%, прочие работы и затраты – 99,5% и 106% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в мае 2019 года по сравнению с апрелем 2019 года составил 99,6%, с декабрем 2018 года – 100,9%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в мае 2019 года по сравнению с апрелем 2019 года составил 101,1%, с декабрем 2018 года – 101,3%.

 
 
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Согласно данным Национального статистического комитета, в мае больше всего выросли цены на строительство и на услуги связи.
 
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