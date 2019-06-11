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Повара из Гродненской области будут готовить для участников и гостей II Европейских игр

12.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Повара из Гродненской области будут готовить для участников и гостей II Европейских игр

24 работника сферы общественного питания из Гродно, Лиды, Слонима, Волковыска, Новогрудка и районных филиалов областного потребительского общества уже отправились в Минск. В основном это повара, а также кондитер и официант. 
 
Как рассказала первый заместитель начальника управления торговли и услуг облисполкома Марина Сергеева, все они прошли обучение, организованное бизнес-центром «Столица». Обучение касалось не только профессиональной подготовки, но и санитарно-гигиенических требований, пожарной безопасности. 
 
В Минск уже приезжают организаторы игр, аккредитованные журналисты, гости II Европейских игр. Так что наши повара уже приступили к работе. К тому же они делают заготовки, полуфабрикаты. А вскоре блюда поваров Гродненщины смогут оценить участники и гости  II Европейских игр.
 
Повара из Гродненской области будут готовить для участников и гостей II Европейских игр
Повара из Гродненской области будут готовить для участников и гостей II Европейских игр
Повара из Гродненской области будут готовить для участников и гостей II Европейских игр

 

#подготовка евроигры
Ирина АНИКЕВИЧ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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24 работника сферы общественного питания из Гродно, Лиды, Слонима, Волковыска, Новогрудка и районных филиалов областного потребительского общества уже отправились...
 
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