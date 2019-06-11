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Повара из Гродненской области будут готовить для участников и гостей II Европейских игр
12.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
24 работника сферы общественного питания из Гродно, Лиды, Слонима, Волковыска, Новогрудка и районных филиалов областного потребительского общества уже отправились в Минск. В основном это повара, а также кондитер и официант.
Как рассказала первый заместитель начальника управления торговли и услуг облисполкома Марина Сергеева, все они прошли обучение, организованное бизнес-центром «Столица». Обучение касалось не только профессиональной подготовки, но и санитарно-гигиенических требований, пожарной безопасности.
В Минск уже приезжают организаторы игр, аккредитованные журналисты, гости
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24 работника сферы общественного питания из Гродно, Лиды, Слонима, Волковыска, Новогрудка и районных филиалов областного потребительского общества уже отправились...
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