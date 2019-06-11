Повара из Гродненской области будут готовить для участников и гостей II Европейских игр

Источник материала: Вороновская газета





24 работника сферы общественного питания из Гродно , Лиды, Слонима, Волковыска, Новогрудка и районных филиалов областного потребительского общества уже отправились в Минск . В основном это повара, а также кондитер и официант.

Как рассказала первый заместитель начальника управления торговли и услуг облисполкома Марина Сергеева, все они прошли обучение, организованное бизнес-центром «Столица». Обучение касалось не только профессиональной подготовки, но и санитарно-гигиенических требований, пожарной безопасности.

II Европейских игр . Так что наши повара уже приступили к работе. К тому же они делают заготовки, полуфабрикаты. А вскоре блюда поваров Гродненщины смогут оценить участники и гости II Европейских игр. В Минск уже приезжают организаторы игр, аккредитованные журналисты, гости. Так что наши повара уже приступили к работе. К тому же они делают заготовки, полуфабрикаты. А вскоре блюда поваров Гродненщины смогут оценить участники и гости II Европейских игр.









Ирина АНИКЕВИЧ https://grodnonews.by/