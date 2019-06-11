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В Вороновском районе работает горячая линия по вопросам летнего оздоровления
12.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Уважаемые жители Вороновского района!
В отделе образования Вороновского райисполкома и в редакции «Воранаўскай газеты» работают телефоны «горячей линии» по вопросам летнего отдыха и оздоровления школьников.
В течение всей оздоровительной кампании 2019 года с 9.00 до 17.00 в рабочие дни вы можете высказать свое мнение, отзывы и предложения, позвонив по номерам 2-22-84 (отдел образования), 4-14-76 (редакция газеты).
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Уважаемые жители Вороновского района! В отделе образования Вороновского райисполкома и в редакции «Воранаўскай газеты» работают телефоны «горячей линии» по...
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