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Власти Гамбурга разрешили жителям брать еду с помоек и из мусорных баков

12.06.2019 17:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Власти Гамбурга разрешили жителям брать еду с помоек и из мусорных баков
shutterstock.com

Власти Гамбурга разрешили жителям брать еду с помоек и из мусорных баков Что в мусорной корзине? Инфографика
Власти немецкого города Гамбург разрешили жителям брать еду с помоек и из мусорных баков. До этого забирать продукты из мусорного контейнера считалось преступлением. Стоит отметить, что ежегодно в Германии выбрасывается несколько тонн еды, которая вполне пригодна к употреблению и никак не вредит здоровью.

Депутат парламента Гамбурга Тим ШТЕФФЕН выступил с предложением «наладить отношения» с пищей. По его словам, люди имеют полное право брать еду, которая выбрасывается и перестает быть нужной.

 
 
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До этого забирать продукты из мусорного контейнера считалось преступлением.
 
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