Депутат парламента Гамбурга Тим ШТЕФФЕН выступил с предложением «наладить отношения» с пищей. По его словам, люди имеют полное право брать еду, которая выбрасывается и перестает быть нужной.
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Власти Гамбурга разрешили жителям брать еду с помоек и из мусорных баков
12.06.2019 17:35 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Депутат парламента Гамбурга Тим ШТЕФФЕН выступил с предложением «наладить отношения» с пищей. По его словам, люди имеют полное право брать еду, которая выбрасывается и перестает быть нужной.
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До этого забирать продукты из мусорного контейнера считалось преступлением.
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