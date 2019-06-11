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Российские истребители и бомбардировщики дозаправляются в воздухе

12.06.2019 18:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети появилось видео, на котором экипажи истребителей и бомбардировщиков Су-34, МиГ-31БМ и Су-24МР, относящиеся к оперативно-тактической авиации Западного военного округа Российской Федерации, отрабатывают технику континентальных перелетов.

Для увеличения радиуса действия самолеты дозаправляются прямо в воздухе от танкера Ил-78. На записи выглядит все довольно эпично, что подчеркивается правильно наложенной музыкой.

На сегодняшний день Ил-78 является единственным самолетом-заправщиком в российской авиации. Он оборудован системой заправки в воздухе «шланг-конус» и может брать на борт до 50 тонн полезной нагрузки.

 
 
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Су-34, МиГ-31БМ и Су-24МР Западного военного округа ВВС РФ отрабатывают технику континентальных перелетев.
 
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