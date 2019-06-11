Под Барановичами у Зубра бус с клубникой попал в жесткое ДТП

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, около 15:30 часов на 249 километре автодороги М1 «Брест-Минск-граница РФ» произошло ДТП.





По предварительной информации: водитель автомобиля марки «КАМАЗ», житель Гродненской области, при осуществлении манёвра разворота, не предоставил преимущество движущемуся в направлении города Минска автомобилю “Фольксваген LT”, под управлением жителя Дрогичинского района, и совершил с ним столкновение.

















В результате ДТП водитель буса с травмами госпитализирован.