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Под Барановичами у Зубра бус с клубникой попал в жесткое ДТП

12.06.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, около 15:30 часов на 249 километре автодороги М1 «Брест-Минск-граница РФ» произошло ДТП.

Под Барановичами у Зубра бус с клубникой попал в жесткое ДТП

По предварительной информации: водитель автомобиля марки «КАМАЗ», житель Гродненской области, при осуществлении манёвра разворота, не предоставил преимущество движущемуся в направлении города Минска автомобилю “Фольксваген LT”, под управлением жителя Дрогичинского района, и совершил с ним столкновение.

Под Барановичами у Зубра бус с клубникой попал в жесткое ДТП

Под Барановичами у Зубра бус с клубникой попал в жесткое ДТП

Под Барановичами у Зубра бус с клубникой попал в жесткое ДТП

Под Барановичами у Зубра бус с клубникой попал в жесткое ДТП

В результате ДТП водитель буса с травмами госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Движение в сторону Бреста ограничено.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Сегодня, около 15:30 часов на 249 километре автодороги М1 «Брест-Минск-граница РФ» произошло ДТП. По предварительной информации: водитель автомобиля марки «КАМАЗ»,...
 
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