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Под Барановичами у Зубра бус с клубникой попал в жесткое ДТП
12.06.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, около 15:30 часов на 249 километре автодороги М1 «Брест-Минск-граница РФ» произошло ДТП.
По предварительной информации: водитель автомобиля марки «КАМАЗ», житель Гродненской области, при осуществлении манёвра разворота, не предоставил преимущество движущемуся в направлении города Минска автомобилю “Фольксваген LT”, под управлением жителя Дрогичинского района, и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП водитель буса с травмами госпитализирован.
На месте происшествия работают сотрудники
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