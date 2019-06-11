В Беларуси не хватает почти 55 тысяч рабочих. Кадры «вымывают» соседние страны

Источник материала: Tut.by

В Беларуси растет нехватка рабочих. На начало июня для них было около 54,7 тысячи вакансий, месяцем ранее — на 3,8 тысячи меньше. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие рабочие в дефиците.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Беларуси на начало июня было 85,4 тысячи вакансий, сообщают в Минтруда. Спрос на работников по рабочим профессиям составил 64% от общего числа вакансий. На начало мая этот показатель составлял 63,1%, а на начало апреля — 62,7%).

К примеру, для водителей автомобилей в банке вакансий 6 июня было 4380 предложений от нанимателей (из которых больше 2,9 тысячи — с зарплатой от 500 рублей), трактористов — 2840, продавцов — 2580, поваров — 1650, электрогазосварщиков — 1050, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 1080, дорожных рабочих — почти 490.

Хватает вакансий также и для строителей. К примеру, для каменщиков — почти 1450 предложений от нанимателей, штукатуров — 970, маляров — 840.

Напомним, белорусы стали чаще уезжать на заработки за рубеж. При этом подавляющее большинство выехавших на заработки составляют рабочие. Больше всего белорусские рабочие востребованы в России, Польше, Литве и Чехии.

Власти ранее неоднократно поднимали вопрос трудовой миграции белорусов. К примеру, ранее приняли решение поднять зарплаты уезжающим на заработки строителям. В Минстройархитектуры поясняли, что в 2017 году почти 50% от всех уехавших на заработки за границу составили строители.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июня в Беларуси составил 0,3%. В Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях этот показатель составил 0,4%, в Минской области — 0,3%, в Минске − 0,1%.

На начало этого месяца в стране было 13,7 тысячи официальных безработных. Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,2 безработных на одну вакансию. При этом в Брестской и Витебской областях этот показатель составил 0,3 безработных на вакансию, Гомельской и Могилевской — 0,2, Гродненской и Минской областях, а в Минске − 0,1.