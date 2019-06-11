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«Баня - это святое, бани закрывать нельзя!»

12.06.2019 18:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Баня - это святое, бани закрывать нельзя!»
АиФ

«Баня - это святое, бани закрывать нельзя!» Только лёжа и без пива! Лучший мастер пара знает, как бить, пить и лежать
С просьбой вернуть нам баню обращаются в редакцию «АиФ» жители агрогородка Защебье, где проживают почти тысяча человек, в том числе я - постоянный подписчик газеты на протяжении более 30 лет. Вот уже полгода мы посылаем коллективные письма в Минск, но их перенаправляют в район, область, откуда мы и получаем ответы. В одном из таких писем нам написали, что у нас в Защебье имеется аж целых пять бань! За все годы у нас была одна баня, которую закрыли в 2016 году, сославшись на низкую посещаемость. А тогда начали слабо топить, пара хватало на 1 час, билет же стал стоить 85 тыс. неденоминированных рублей при зарплате 600-800 тыс. неденоминированных рублей. Чтобы помыться всей семье, нужно было ползарплаты отдать. После войны как тяжело было: в стране разруха, нищета, голод, а правительство заботилось о народе. Почти в каждой деревне была баня.

Неужели сегодня в нашей стране столько трудностей, чтобы заботу о народе поставить на задний план? По телевизору говорят, что у нас все делается для народа. А на деле - ломают, закрывают, сокращают. Баня - это святое, это забота о здоровье молодого поколения. Как бы тяжело ни было, бани закрывать нельзя!

Валерий Николаевич Скакун и жители агрогородка Защебье

 
Теги: Минск
 
 
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АиФ Только лёжа и без пива! Лучший мастер пара знает, как бить, пить и лежать С просьбой вернуть нам...
 
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