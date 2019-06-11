«Баня - это святое, бани закрывать нельзя!»

Источник материала: Аргументы и факты

Неужели сегодня в нашей стране столько трудностей, чтобы заботу о народе поставить на задний план? По телевизору говорят, что у нас все делается для народа. А на деле - ломают, закрывают, сокращают. Баня - это святое, это забота о здоровье молодого поколения. Как бы тяжело ни было, бани закрывать нельзя!

Валерий Николаевич Скакун и жители агрогородка Защебье