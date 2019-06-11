«Баня - это святое, бани закрывать нельзя!»

Минск, но их перенаправляют в район, область, откуда мы и получаем ответы. В одном из таких писем нам написали, что у нас в Защебье имеется аж целых пять бань! За все годы у нас была одна баня, которую закрыли в 2016 году, сославшись на низкую посещаемость. А тогда начали слабо топить, пара хватало на 1 час, билет же стал стоить 85 тыс. неденоминированных рублей при зарплате 600-800 тыс. неденоминированных рублей. Чтобы помыться всей семье, нужно было ползарплаты отдать. После войны как тяжело было: в стране разруха, нищета, голод, а правительство заботилось о народе. Почти в каждой деревне была баня.
Неужели сегодня в нашей стране столько трудностей, чтобы заботу о народе поставить на задний план? По телевизору говорят, что у нас все делается для народа. А на деле - ломают, закрывают, сокращают. Баня - это святое, это забота о здоровье молодого поколения. Как бы тяжело ни было, бани закрывать нельзя!
Валерий Николаевич Скакун и жители агрогородка Защебье