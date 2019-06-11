В Быховском районе введен запрет на посещение лесов

Источник материала: Маяк Преднепровья

С 12 июня на территории Быховского района введен запрет на посещение лесов, объявлен 4-ый уровень пожарной опасности. Отсутствие осадков и теплая погода способствует увеличению числа пожаров. В связи с этим Быховский районный отдел по чрезвычайным ситуациям призывает граждан проявить сознательность и не нарушать правила пожарной безопасности в лесах.

Министерство лесного хозяйства напоминает, что, согласно ст. 15.29 КоАП нарушение запрета на посещение лесов влечет за собой предупреждение или наложение штрафа до 25 базовых величин.

Согласно Статье 15.58. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях разжигание костров в запрещенных местах влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин.

В период запрета закрываются все шлагбаумы на съездах с дорог в леса, при необходимости устанавливаются таблички с информацией о запрете посещения леса и ответственности за его нарушение. Выносятся решения местных органов власти по ограничению или полному запрету на посещение, в том числе въезд механических транспортных средств в леса и на торфяники (кроме технологического транспорта лесхозов). На автотранспорте можно проезжать только по дорогам, ведущим к населенным пунктам, а также к обустроенным местам отдыха. Разжигание костров в лесах и на торфяниках на период запрета либо ограничения посещения лесов запрещено.

Быховский районный отдел по чрезвычайным ситуациям.