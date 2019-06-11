При этом ученый, которому сейчас 93 года, все еще надеется, что сможет найти снежного человека.
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Опубликованы засекреченные ранее архивные документы про снежного человека
12.06.2019 18:40 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
При этом ученый, которому сейчас 93 года, все еще надеется, что сможет найти снежного человека.
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Федеральное бюро расследований США опубликовало засекреченные ранее архивные документы, связанные с изучением снежного человека.
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