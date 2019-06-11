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Опубликованы засекреченные ранее архивные документы про снежного человека

12.06.2019 18:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Опубликованы засекреченные ранее архивные документы про снежного человека
Фото из открытых источников

Опубликованы засекреченные ранее архивные документы про снежного человека Загадка бигфута. Учёные уверены: видео со снежным человеком - не подделка
Речь идет о письмах ученого Питера Бирна. На протяжении нескольких десятилетий ученый занимался поисками йети. В 1976 году, побывав в Гималаях, ученый отправил в ФБР волосы и кусочки кожи, которые, по его мнению, могли принадлежать снежному человеку. Американские спецслужбы по запросу ученого провели экспертизу, но результаты разочаровали всех. Было установлено, что обнаруженные исследователем образцы принадлежали животному из семейства оленевых.

При этом ученый, которому сейчас 93 года, все еще надеется, что сможет найти снежного человека.

 
 
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Федеральное бюро расследований США опубликовало засекреченные ранее архивные документы, связанные с изучением снежного человека.
 
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