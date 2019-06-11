Грузовик «Беллакт» и микроавтобус столкнулись под Барановичами

Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня, около 15.30 часов на 249 километре автодороги М1 «Брест-Минск-граница РФ» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации водитель автомобиля марки «КАМАЗ», житель Гродненской области, при осуществлении манёвра разворота, не предоставил преимущество движущемуся в направлении города Минска автомобилю «Фольксваген LT», под управлением жителя Дрогичинского района, и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП водитель буса с травмами госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Движение в сторону Бреста ограничено, сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома.













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