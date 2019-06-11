В Барановичах скоропостижно скончался 39-летний старший прапорщик

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, трагедия произошла утром 12 июня в Барановичах. По информации МВД, старший прапорщик первого стрелкового батальона войсковой части 7404 вышел на службу после выходного дня и отправился в раздевалку.

В какой-то момент мужчина потерял сознание и упал. Его обнаружили сослуживцы, которые вызвали скорую помощь. Одновременно были проведены реанимационные действия. Однако ни сослуживцы, ни прибывшие на место происшествия врачи, не смогли спасти мужчину.

39-летний старший прапорщик служил во внутренних войсках с 2002 года. По факту смерти военнослужащего проводится проверка.