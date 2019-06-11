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Минфин разработал два варианта уплаты дорожного сбора в Беларуси
12.06.2019 18:54 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Как сообщил министр финансов Беларуси Максим ЕРМОЛОВИЧ, сейчас рассматриваются две концепции по дорожному сбору. Есть концепция правительства, которая заключается в сохранении схемы уплаты этого сбора за доступ к дорожной инфраструктуре, пишет
«По нашей задумке, человек может выбирать, на какой срок он покупает право использования дорожной сети – на месяц, два, на год. Право выбора планировалось предоставить самому человеку», – пояснил министр.
При обсуждении появился альтернативный вариант дорожного сбора – включение его в стоимость автомобильного топлива. Такой вариант тоже подготовлен правительством и направлен на согласование.
«В любом случае, выбор из двух вариантов будет сделан. Чтобы дороги строились, вовремя реконструировались, дорожная инфраструктура развивалась, потребуется собрать средства на эти цели. Без дорожного сбора, к сожалению, не обойтись. В какой форме он будет реализован – это предмет обсуждений», – резюмировал Максим Ермолович.
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В Беларуси рассматриваются две концепции оплаты дорожного сбора – с возможностью его оплаты по месяцам или включения в стоимость топлива.
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