Массовые протесты в Гонконге: полиция применяет газ и резиновые пули





Разгон протестов в Гонконге. Источник — REUTERS / Athit Perawongmetha

сообщает Би-би-си. Утром протестующие, в основном молодежь и студенты, блокировали улицы около правительственных зданий,Би-би-си.





В протестах участвуют тысячи человек – это самая масштабная акция с 1997 года, когда Британия вернула город под контроль Китая.





При возвращении бывшей британской колонии Китаю Гонконг сохранил особый автономный статус, который руководствуется принципом «одна страна – две системы». В Гонконге свои законы, права и свободы его жителей защищены лучше, чем в материковом Китае.





По закону об экстрадиции, который собираются принять власти, жителей города смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в материковую часть Китая. Среди экстрадированных окажутся беженцы с материка, которые критикуют китайские власти и скрываются от преследования в Гонконге. Критики поправки считают, что в китайской судебной системе права людей, которых экстрадируют, окажутся незащищенными, а сам Гонконг потеряет серьезную долю автономии.





В свою очередь власти Гонконга уверяют, что запросы об экстрадиции в основном коснутся исключительно уголовных дел, а люди, которые преследуются по политическим или религиозным мотивам, не будут передаваться в другие части Китая.





На среду было назначено второе чтение законопроекта, однако в связи с протестами парламент Особого административного района Гонконг отложил заседание, заверив при этом, что оно состоится в ближайшее время.







