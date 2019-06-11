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Массовые протесты в Гонконге: полиция применяет газ и резиновые пули
Источник материала: Партизан
Полиция Гонконга применяет перцовый газ, дубинки и резиновые пули против демонстрантов, которые уже несколько дней протестуют против предложенных изменений законодательства об экстрадиции в материковый Китай.
Разгон протестов в Гонконге. Источник — REUTERS / Athit Perawongmetha
Утром протестующие, в основном молодежь и студенты, блокировали улицы около правительственных зданий,
В протестах участвуют тысячи человек – это самая масштабная акция с 1997 года, когда Британия вернула город под контроль Китая.
При возвращении бывшей британской колонии Китаю Гонконг сохранил особый автономный статус, который руководствуется принципом «одна страна – две системы». В Гонконге свои законы, права и свободы его жителей защищены лучше, чем в материковом Китае.
По закону об экстрадиции, который собираются принять власти, жителей города смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в материковую часть Китая. Среди экстрадированных окажутся беженцы с материка, которые критикуют китайские власти и скрываются от преследования в Гонконге. Критики поправки считают, что в китайской судебной системе права людей, которых экстрадируют, окажутся незащищенными, а сам Гонконг потеряет серьезную долю автономии.
В свою очередь власти Гонконга уверяют, что запросы об экстрадиции в основном коснутся исключительно уголовных дел, а люди, которые преследуются по политическим или религиозным мотивам, не будут передаваться в другие части Китая.
На среду было назначено второе чтение законопроекта, однако в связи с протестами парламент Особого административного района Гонконг отложил заседание, заверив при этом, что оно состоится в ближайшее время.
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Полиция Гонконга применяет перцовый газ, дубинки и резиновые пули против демонстрантов, которые уже несколько дней протестуют против предложенных изменений...
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