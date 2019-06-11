ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Массовые протесты в Гонконге: полиция применяет газ и резиновые пули

12.06.2019 19:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Полиция Гонконга применяет перцовый газ, дубинки и резиновые пули против демонстрантов, которые уже несколько дней протестуют против предложенных изменений законодательства об экстрадиции в материковый Китай.


Разгон протестов в Гонконге. Источник — REUTERS / Athit Perawongmetha
Утром протестующие, в основном молодежь и студенты, блокировали улицы около правительственных зданий, сообщает Би-би-си.

В протестах участвуют тысячи человек – это самая масштабная акция с 1997 года, когда Британия вернула город под контроль Китая.

При возвращении бывшей британской колонии Китаю Гонконг сохранил особый автономный статус, который руководствуется принципом «одна страна – две системы». В Гонконге свои законы, права и свободы его жителей защищены лучше, чем в материковом Китае.

По закону об экстрадиции, который собираются принять власти, жителей города смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в материковую часть Китая. Среди экстрадированных окажутся беженцы с материка, которые критикуют китайские власти и скрываются от преследования в Гонконге. Критики поправки считают, что в китайской судебной системе права людей, которых экстрадируют, окажутся незащищенными, а сам Гонконг потеряет серьезную долю автономии.

В свою очередь власти Гонконга уверяют, что запросы об экстрадиции в основном коснутся исключительно уголовных дел, а люди, которые преследуются по политическим или религиозным мотивам, не будут передаваться в другие части Китая.

На среду было назначено второе чтение законопроекта, однако в связи с протестами парламент Особого административного района Гонконг отложил заседание, заверив при этом, что оно состоится в ближайшее время.



 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция Гонконга применяет перцовый газ, дубинки и резиновые пули против демонстрантов, которые уже несколько дней протестуют против предложенных изменений...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Барановичах скоропостижно скончался 39-летний старший прапорщик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика