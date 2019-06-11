Белорусские волейболистки с сухим счетом победили Финляндию в золотой Евролиге









Как и в первом круге в Минске , подопечные Петра Хилько контролировали ход встречи благодаря надежному блоку (13 очков). Белоруски значительно превосходили хозяев площадки в нападении. Анна Климец (10 очков) и Екатерина Сокольчик (12 очков) успешно сыграли в атаке.





Благодаря победе женская сборная Беларуси закрепилась в лидерах группе С, и по итогам встречи с Испанией, которая состоится 15 июня в гостях, выяснится, кто сыграет в "финале четырех" в хорватском Вараждине 21-22 июня. В пятом туре Испания встретится на своей площадке с Азербайджаном. Турнирное положение: Беларусь - 14 очков (5 игр, 5 побед), Испания - 9 (4), Финляндия - 3 (5), Азербайджан - 1 (4).



