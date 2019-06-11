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Белорусские волейболистки с сухим счетом победили Финляндию в золотой Евролиге
Источник материала: Партизан
Белорусские волейболистки в трех сетах обыграли Финляндию 3:0 (25:17, 25:16, 25:18) в пятом туре золотой Евролиги,
Как и в первом круге в Минске, подопечные Петра Хилько контролировали ход встречи благодаря надежному блоку (13 очков). Белоруски значительно превосходили хозяев площадки в нападении. Анна Климец (10 очков) и Екатерина Сокольчик (12 очков) успешно сыграли в атаке.
Благодаря победе женская сборная Беларуси закрепилась в лидерах группе С, и по итогам встречи с Испанией, которая состоится 15 июня в гостях, выяснится, кто сыграет в "финале четырех" в хорватском Вараждине 21-22 июня. В пятом туре Испания встретится на своей площадке с Азербайджаном. Турнирное положение: Беларусь - 14 очков (5 игр, 5 побед), Испания - 9 (4), Финляндия - 3 (5), Азербайджан - 1 (4).
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Белорусские волейболистки в трех сетах обыграли Финляндию 3:0 (25:17, 25:16, 25:18) в пятом туре золотой Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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