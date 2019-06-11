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В Египте десятки человек получили пожизненное за попытку убийства президента

12.06.2019 18:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Египта в среду приговорил 32 подсудимых к пожизненному тюремному заключению по делу о попытке организации убийства египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и бывшего наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Наифа, а также за ряд террористических атак, жертвами которых в разные годы стали несколько египетских судей и сотрудников МВД.


Всего в качестве обвиняемых выступали 292 подсудимых. 29 человек приговорены к 15 годам тюрьмы, 36 - к десяти, 81 подсудимый будет отбывать пятилетний срок. Двое подсудимых были оправданы, oxu.az
Ранее генеральная прокуратура Египта передала дела 292 членов террористической группировки «Вилает Синай» (считается ответвлением сети ИГИЛ) в военный трибунал. Прокуратура расследовала как минимум две попытки организации покушения на президента ас-Сиси в 2015 году.

Первая попытка покушения готовилась в священной для мусульман Мекке, куда президент приезжал для совершения омры - малого паломничества к святым местам ислама. Другое покушение готовилось в египетской столице. Его инициаторами стали бывшие офицеры полиции и зубной врач из пригорода египетской столицы.


 
 
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Суд Египта в среду приговорил 32 подсудимых к пожизненному тюремному заключению по делу о попытке организации убийства египетского президента Абдель Фаттаха...
 
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