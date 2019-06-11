В Египте десятки человек получили пожизненное за попытку убийства президента





oxu.az Всего в качестве обвиняемых выступали 292 подсудимых. 29 человек приговорены к 15 годам тюрьмы, 36 - к десяти, 81 подсудимый будет отбывать пятилетний срок. Двое подсудимых были оправданы,

Ранее генеральная прокуратура Египта передала дела 292 членов террористической группировки «Вилает Синай» (считается ответвлением сети ИГИЛ) в военный трибунал. Прокуратура расследовала как минимум две попытки организации покушения на президента ас-Сиси в 2015 году.





Первая попытка покушения готовилась в священной для мусульман Мекке, куда президент приезжал для совершения омры - малого паломничества к святым местам ислама. Другое покушение готовилось в египетской столице. Его инициаторами стали бывшие офицеры полиции и зубной врач из пригорода египетской столицы.



