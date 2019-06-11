Смерть малыша от менингита в Гомеле: облздрав заявил, что «помощь оказали в полном объеме», родители удивлены









сообщает TUT.BY. Родители мальчика удивлены: ранее в письме в их адрес тот же чиновник признавал, что специально созданной комиссией выявлены недостатки в работе медиков,TUT.BY.





— По двум этим фактам (Баранов вспоминает о смерти от менингита в то же время еще и 16-летней школьницы. — Прим. TUT.BY) уже проведены комиссионные проверки. По подтвержденной информации, у обоих детей развились состояния, не совместимые с жизнью. Это были молниеносные случаи течения бактериально-вирусной инфекции, которые привели к полиорганной недостаточности. Установлено, что медицинская помощь детям оказывалась своевременно и в полном объеме — их осматривали врачи, в том числе консилиумно. С учетом оценки всех объективных факторов вывод таков: в тех ситуациях медицина была бессильна помочь. К нашему большому сожалению, — сообщил начальник облздрава.





Родители Глеба в недоумении: еще в апреле из облздрава им пришел ответ, что специально созданной комиссией выявлены недостатки в работе врачей.





— Там написано, что в приемном отделении врачи недооценили тяжесть состояния нашего сына, что в отделении, куда нас госпитализировали, наблюдение динамики его состояния было не на должном уровне, — рассказывает папа Глеба Ярослав.









Так почему же теперь облздрав говорит о том, что «медицинская помощь оказывалась своевременно и в полном объеме», недоумевают родители.









Ответ главного управления здравоохранения родителям умершего Глеба. Апрель, 2019





Следственном комитете TUT.BY сообщили, что проверка по смерти двухлетнего жителя Гомеля еще не завершена: проведены не все экспертизы.





Напомним, в феврале в Гомельской областной детской больнице умер двухлетний Глеб. Рано утром родители привезли сына в приемный покой. Состояние ребенка не понравилось дежурному педиатру, она отметила у мальчика ригидность мышц шейного отдела, также говорила, что частота дыхания не соответствует температуре тела. Однако реаниматолог сказала, что забирать ребенка в реанимацию оснований нет, и малыша с мамой Аленой отправили в палату инфекционного отделения, где Глебу с каждой минутой становилось хуже и хуже. По словам Алены, из медперсонала к ним долгое время никто не приходил, несмотря на то, что она не раз обращалась на пост. В 10.15 Глеб попал в реанимацию, в 14.30 умер.





11 марта в Гомеле в той же больнице умерла 16-летняя школьница. «Девочка поступила с признаками генерализованной бактериально-вирусной инфекции в тяжелом состоянии. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, ребенка спасти не удалось, — сообщала тогда главный педиатр Гомельской области Татьяна Великанова. — По предварительному заключению, причиной смерти 16-летней гомельчанки стало молниеносное течение менингококковой инфекции».



