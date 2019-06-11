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Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины

12.06.2019 18:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Кроме того, он отметил, что документ под названием «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Закон о полномочиях ВСК был принят Верховной Радой 6 июня. Его одобрение сделало возможным запуск процедуры досрочного отстранения президента от власти, пишет Лента.ру.

В конце мая Зеленский внес в парламент свой законопроект об импичменте. Согласно пояснительной записке, им предлагается двухуровневая процедура отрешения президента от его полномочий. Сначала импичмент должен быть поддержан большинством голосов депутатов Верховной Рады. Впоследствии из них, прокуроров и специальных следователей будет сформирована комиссия по расследованию законности действий президента. Ее выводы должен будет подтвердить Верховный и Конституционный суд.


Рада отказалась рассматривать предложенный президентом документ. Постановление о внесении законопроекта в повестку дня поддержал только 101 депутат. При этом для рассмотрения законопроекта парламентом, его внесение в повестку должны поддержать 226 депутатов.


 
 
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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы...
 
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