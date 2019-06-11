«Каждый второй мужик с раком предстательной железы, а женщины без грудей. Кто за это отвечает?»

gazetaby.com Более ста человек собрались вечером 10 июня в актовом зале Слуцкого уксусного завода в деревне Покрашево, где проходило общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду производства, которое решил открыть столичный бизнесмен, пишет





Сам Олег Витень, директор ОДО «Витень» на обсуждение не явился. Позже он объяснил журналистам, что застрял в пробке в Минске на проспекте Независимости. По его словам, там проводили репетицию парада.





Справка «Салідарнасці»





Компания «Витень» в 2015 году арендовала земельный участок на землях бывшей воинской части «Павловка», которая находится недалеко от деревни Адамово Слуцкого района. В 1996 году на этой территории произошло масштабное ЧП со взрывами артиллерийских боеприпасов. На участке четыре раза проводили разминирование и очистку территории, работы продолжатся и в этом году. Здесь компания планирует проводить биологическую очистку отходов 3 класса опасности. Объём производства — до 15 000 тонн в год.













Жители близлежащих деревень выступают против открытия производства. В письме в Миноблисполком и Минский областной совет депутатов люди написали о том, что бизнесмен Витень был уличен ими в обмане. Жители обвиняют предпринимателя в том, что он им угрожал, ссылаясь на связи с высоким покровителем в ранге министра. Они не верят в то, что предприятие будет безопасным, и просят отменить решение местных властей по проведению проектно-исследовательской работы ОДО «Витень».

«Я вас прошу: кувалду возьмите — и по голове тому, кто высказывается»

Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) производства, которое планируется открыть, проводил Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов. Его представитель Виктор Музыкин в своем выступлении перед жителями Слуцкого района объяснил, почему был выбран этот регион для производства.





— Несколько раз Олег Витень пытался организовать такое производство в других регионах страны, но ему по объективным и субъективным причинам такое не удалось.





— По объективным! — закричали из зала.





Во время выступления спикера постоянно перебивали. Виктор Музыкин не сдержался и потребовал прекратить высказывания с мест.





— Я вас прошу: кувалду возьмите и по голове том кто высказывается, — обратился он к организаторам собрания — местной власти.





В зале поднялся крик. Люди не вслушивались в доклад эксперта, они рвались задавать вопросы.





— Зачем такой длинный путь? Зачем 15 000 тонн свозить со всей страны в одно место? — возмутилась участница собрания Наталья Лихторович. — Очищайте грунт от нефти, где ее разлили!





Зал зааплодировал.





— Вы очень негативно воспринимаете все, — ответил Виктор Музыкин. — Производство такое не поставишь на каждом месте. Выбрано место — оно уже согласовано практически.





Вопросы сыпались один за другим.





— Я Григорий Иванович, житель деревни Павловка. Скажите, есть ли подобные полигоны для хранения нефтепродуктов на территории Беларуси и перечислите их.





— Такой информацией не владею, — сказал Музыкин. — Знаю, что большие полигоны по хранению отходов нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах.





— Полигонов нет! Это эксперимент на нас! — закричали люди.





— Вы у людей спросили? Мы против!





В зале встал мужчина, который сказал, что работал в ЖКХ начальником цеха. В подчинении у него были все свалки Слуцкого района. Он предложил организаторам производства приехать на городскую свалку весной и осенью, когда берут воду для анализа: «Посмотрите, какого она цвета».





Сотрудник компании «Витень» Сергей Латышев объяснил собравшимся технологию производства. По его словам, грунт после биологической очистки становится безопасным — им посыпают откосы дорог.





Его перебивали. Люди скандировали: «Против! Против! Против!»

«Вы ратуете за такой «безвредный» проект — так претворите его на своей малой родине»

Когда слово взял директор Слуцкого уксусного завода Александр Рыбак, в зале наступила тишина.





— Своим Чернобылем у нас являются взрывы складов, — заявил он. — Как дали заключение, что территория очищена от последствий взрывов? Ведь до сих пор проводится сбор взорвавшихся и невзорвавшихся снарядов. А мы хотим создать у себя на территории еще один могильник загрязнения!





Аплодисменты.





Александр Рыбак напомнил, что рядом с планируемым производством протекает река Случь, которая питает Руднянское и Солигорское водохранилища.





— На берегу водохранилища Рудня расположен детский санаторий, где лечатся дети из чернобыльской зоны.





Он предложил компании «Витень» вложить средства в оздоровление чернобыльских детей и тяжелобольных.





— Вы ратуете за такой «безвредный» проект — так претворите его на своей малой родине.





Аплодисменты.





— Вы попробовали его осуществить в Новополоцке. Какой ответ вы получили? Правильно население среагировало. Когда случился Чернобыль, нам говорили, что малые дозы даже полезны. А до чего мы дожились, если сегодня каждый второй мужик с раком предстательной железы, а женщины без грудей. Кто за это отвечает? И кто будет за ваши последствия отвечать?





Общественное обсуждение завершилось голосованием, на котором жители высказались против открытия производства. Интересно, что представители местной власти во время собрания подавали реплики с мест, которые свидетельствовали: проект они не поддерживают.









«Экодом»: «В отчете нет информации, откуда будут завозиться нефтегрунты, и почему именно в этом месте планируется открыть производство»





Юрист общественного объединения «Экодом» Татьяна Синица советует местным жителям направлять письменные замечания и предложения в рамках процедуры общественных обсуждений.





— Нужно использовать все механизмы. Мы видим в отчете об ОВОС ряд недостатков, в том числе вопросы, на которые не ответили. Самый важный вопрос: откуда будут завозиться нефтегрунты, почему именно в этом месте планируется открыть производство, какие альтернативные участки и технологии рассматриваются. Ничего этого нет в отчете. Компания не может объяснить, почему выбрала именно это место.





«Экодом» проводит общественную экологическую экспертизу, по окончании которой опубликует результаты.





Татьяна Синица подчеркивает: решение о том, быть или не быть в Слуцком районе производства по очистке нефтезагрязненных грунтов, принимает государственная экологическая экспертиза и райисполком.





— Они не связаны с протоколом собрания, даже если все присутствующие жители проголосуют против.

Олег Витень: «Это очень угнетенная и бедная территория. Минприроды и лесники радуются, что я наконец возьмусь за нее»

После собрания возле Слуцкого уксусного завода появился тот самый бизнесмен Олег Витень, который хочет открыть производство.





Он пояснил журналистам, как выбрал место для производства.





— Слуцкий район я выбрал, потому что здесь строилась трасса Минск-Микашевичи. После строительства трассы остаются неиспользованные материалы на основе нефтепродуктов для дорожного покрытия. В Слуцке находится 400 тонн битума низкого качества, который не перерабатывается.





Главная причина, по словам Олега Витеня, в том, что в Беларуси нет свободных земель для организации такого производства.





— У нас по указу президента земли переведены в сельскохозяйственное назначение. Можно использовать только земли военного и промышленного назначения. В Слуцком районе находится брошенный военный городок Павловка. Он в ужаснейшем состоянии. В этом месте мне выделили землю Слуцкий райисполком и министр обороны.





Бизнесмен напомнил, что в Полоцком районе ему выделяли землю под подобное производство. Заказчиком выступал «Нафтан». По его словам, против выступили жители поселка Боровуха, который относится к Новополоцкому райисполкому, и власти Новополоцка пошли навстречу людям.





— Любой бизнес, как это ни странно, толкают в спину, — говорит Олег Витень. — Ко мне поступило предложение. Митрополит Павел попросил Александра Григорьевича освободить Заславль: там он хочет сделать резиденцию. А в Заславле была нефтеналивная база. Она обратилась ко мне с просьбой: организуйте где-нибудь производство, нам куда-то нужно девать нефтезагрязненный грунт. И я сюда (в Слуцкий район — прим. «С») приехал.





Бизнесмен намерен продвигать свой проект.





— В этом производстве есть заинтересованность правительства, государственных органов. Такие предприятия, как то, что я предлагаю, должны быть в каждой области.





Аргумент, что люди не хотят открытия производства, на Олега Витеня не действует:





— Люди чего-то боятся, говорят мне про Чернобыль, про Отечественную войну. Аргументов у них нет. ОВОС никто не читал. Это очень угнетенная и бедная территория. Минприроды и лесники радуются, что я наконец возьмусь за нее.





Мое производство выглядит как зеленая лужайка. На пленку кладется грунт, высеваются многолетние травы, вносятся биопрепарат Дестройл и азотно-фосфорные удобрения. Травы прорастают. На закладку приходят косули, лоси, олени. Были бы поросята — прибежали бы и они.





Где еще в мире есть производства, подобные проекту бизнесмена Витеня?





— В Германии и Дании, — говорит он. — Они используют другую бактерию. Дестройл применяют только в России. Там нет стационарного производства, которое хочу сделать я. Россияне работают на местах, где добывают нефть, и там, где она разлилась.



