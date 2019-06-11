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Медведев и Румас обсудили отношения России и Беларуси и будущие контакты

12.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев Сергей Румас провели телефонный разговор. Политики обсудили двусторонние отношения и предстоящие контакты, сообщает пресс-служба кабмина РФ. Беседа состоялась по инициативе белорусской стороны.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусских отношений и график предстоящих контактов по правительственной линии», – сказано в сообщении. В ходе разговора Сергей Румас поздравил Дмитрия Медведева с Днем России



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Премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев Сергей Румас провели телефонный разговор.
 
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