Медведев и Румас обсудили отношения России и Беларуси и будущие контакты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев Сергей Румас провели телефонный разговор. Политики обсудили двусторонние отношения и предстоящие контакты, сообщает пресс-служба кабмина РФ. Беседа состоялась по инициативе белорусской стороны.