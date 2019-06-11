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В Деревне спортсменов II Европейских игр установлена круглосуточная охрана

12.06.2019 18:53 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

С 11 июня Деревня спортсменов II Европейских игр принята под круглосуточную охрану, сообщил заместитель начальника милиции общественной безопасности Московского РУВД Минска Дмитрий Колодинский.

"На протяжении 4 дней саперно-пиротехнические группы обследуют каждое помещение на объекте, начиная с подвалов и заканчивая чердаками. До прибытия гостей проверенные помещения будут опломбированы. Доступ на территорию обеспечивают 4 контрольно-пропускных пункта. На данный момент внутрь допускается по аккредитации только обслуживающий персонал, экстренные службы и автомобили, которые подвозят продукты питания. Все люди и транспортные средства тщательно досматриваются", - заявил Колодинский.

По его словам, протяженность охраняемого периметра составляет 4 километра. За прилегающей территорией наблюдает более 70 видеокамер, усилены меры дорожной безопасности, наряды ДПС приближены к объекту.

На время проведения II Европейских игр комплекс примет более 4 тысяч человек.

 

 
Теги: Минск
 
 
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С 11 июня Деревня спортсменов II Европейских игр принята под круглосуточную охрану, сообщил заместитель начальника милиции общественной безопасности Московского...
 
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