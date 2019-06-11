В Деревне спортсменов II Европейских игр установлена круглосуточная охрана

Источник материала: Интерфакс

С 11 июня Деревня спортсменов II Европейских игр принята под круглосуточную охрану, сообщил заместитель начальника милиции общественной безопасности Московского РУВД Минска Дмитрий Колодинский.

"На протяжении 4 дней саперно-пиротехнические группы обследуют каждое помещение на объекте, начиная с подвалов и заканчивая чердаками. До прибытия гостей проверенные помещения будут опломбированы. Доступ на территорию обеспечивают 4 контрольно-пропускных пункта. На данный момент внутрь допускается по аккредитации только обслуживающий персонал, экстренные службы и автомобили, которые подвозят продукты питания. Все люди и транспортные средства тщательно досматриваются", - заявил Колодинский.

По его словам, протяженность охраняемого периметра составляет 4 километра. За прилегающей территорией наблюдает более 70 видеокамер, усилены меры дорожной безопасности, наряды ДПС приближены к объекту.

На время проведения II Европейских игр комплекс примет более 4 тысяч человек.