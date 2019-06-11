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Глава МИД Молдавии отзывает посла в США

12.06.2019 18:41 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Новый министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску отозвал с должности посла в США Кристину Балан. Он сообщил журналистам в парламенте в среду, что подписал приказ по этому поводу, а в ближайшее время будет подписан указ президента.

"Это связано с деятельностью Кристины Балан, которая информировала власти США о позиции Демократической партии. Это недопустимо, молдавские дипломаты впредь будут представлять страну, а не отдельные партии", - сказал Попеску.

Накануне СМИ сообщили о том, что Демократическая партия Молдавии распространяет в США обращение, в котором утверждает, что новые власти республики "действуют в интересах Москвы". Документ распространяется через посольство Молдавии в США от имени правительства.

Посол Молдавии в США Балан сказала журналистам, что "не передавала американским партнером никаких писем за подписью Демпартии", а представляет в Вашингтоне "правительство Филипа".

Балан была назначена послом Молдавии в США указом президента Игоря Додона в конце 2017 года. До этого она занимала пост первого вице-председателя Демпартии и отвечала в партии за международные связи.

 
 
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Новый министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску отозвал с должности посла в США Кристину Балан. Он сообщил журналистам в парламенте в среду, что подписал...
 
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