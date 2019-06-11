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Сначала лета в Беларуси зарегистрировано 27 пострадавших от тепловых и солнечных ударов

12.06.2019 18:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Бригады скорой медицинской помощи в период с 1 по 12 июня 27 раз выезжали к пострадавшим от теплового и солнечного ударов, сообщается на сайте Минздрава.

По данным министерства, в Минске было 4 таких выезда, в Брестской области – 1. Больше всего в Гомельской области – 11. В Гродненской - 4, в Минской области – 7.

"Министерство здравоохранения Республики Беларусь в связи с установившейся жаркой погодой предупреждает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения при отдыхе и работе с пребыванием на открытом солнце. Особое внимание просим уделить купанию в открытых водоемах в предназначенных для этого местах и не оставлять без надзора купающихся детей. Рекомендуем соблюдать питьевой режим и носить головные уборы", - говорится в сообщении министерства. 

 
Теги: Минск
 
 
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Бригады скорой медицинской помощи в период с 1 по 12 июня 27 раз выезжали к пострадавшим от теплового и солнечного ударов, сообщается на сайте Минздрава. По данным...
 
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