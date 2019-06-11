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Грузовик столкнулся с бусом под Барановичами у большого зубра. Ограничено движение в сторону Бреста
Источник материала: Интерфакс
На 249 км трассы М1 "Брест-Минск-Граница РФ" автомобиль "Камаз" столкнулся с автомобилем "Фольксваген LT", сообщает городской портал "
По предварительным данным, водитель грузовика при развороте не предоставил преимущество движущемуся в сторону Минска бусу. Водитель "Фольксвагена" госпитализирован с травмами.
Движение в сторону Бреста ограничено.
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На 249 км трассы М1 "Брест-Минск-Граница РФ" автомобиль "Камаз" столкнулся с автомобилем "Фольксваген LT", сообщает городской портал "Виртуальный Брест". По...
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